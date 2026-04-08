Кими Антонелли: «Изначально отец не хотел, чтобы я занимался гонками»

Антонелли поделился воспоминаниями о первых шагах в автоспорте.

Пилот «Мерседеса» рассказал, как на его карьеру повлиял отец Марко, владеющий собственной командой в категории GT.

«Все благодаря моему отцу. Он и сам был пилотом – и до сих пор выступает в гонках. Он много лет управляет собственной гоночной командой, за счет чего я и попал в автоспорт.

С раннего детства я проводил с ним время на автодроме во время гоночных уик-эндов – и с того момента начала зарождаться моя страсть к автоспорту.

По правде говоря, изначально отец не хотел, чтобы я занимался гонками: он знал, что автоспорт может быть потрясающим – но в то же время это жестокий вид спорта. Он прочувствовал это на себе, жестокую сторону автоспорта, и не хотел, чтобы я с этим столкнулся. Он не хотел, чтобы я разочаровался из-за трудностей. Он желал меня защитить.

[Но он изменил мнение], когда увидел, насколько сильна моя страсть к гонкам. Он увидел, насколько важным для меня это было. Ему не пришлось меня уговаривать. Я сам этого хотел – и именно в тот момент он понял, что, похоже, я стану гонщиком.

Все началось благодаря семье Минарди: они написали Тото [Вольффу, руководителю «Мерседеса»] обо мне. И Тото заинтересовался. В конце 2017-го он прислал Гвена [Лагра], главу молодежной программы, и они увидели некоторый потенциал и решили взять меня в академию.

Это был потрясающий момент. Я помню, как ехал в машине с отцом и как мне позвонил Тото. Мы были вместе с отцом, и этот звонок касался моего участия в программе – думаю, это был очень особенный момент», – сказал Антонелли.

А зачем отец его тогда назвал Кими, раз не хотел?
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Возможно папа начал сомневаться, увидев цифры на чеках за участие в картинге)
Дмитрий Елисеев
А до этого, сам будучи пилотом, он этого не знал?
