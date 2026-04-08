Тото Вольфф: «Мерседесу» не стоит витать в облаках, еще через три гонки все может измениться»

Вольфф с осторожностью оценивает шансы «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что пока не готов считать немецкую команду главными фаворитами сезона.

Вольфф считает, что стартовое преимущество «Мерседеса» еще может быть нивелировано и что конкуренты способны на прогресс.

«Прежде всего нам не стоит витать в облаках. Прошло всего три гонки, и хотя сейчас мы и выглядим как герои, еще через три гонки все может измениться и люди будут считать героями других – тех, кто будет завоевывать трофеи. Так что на данном этапе я бы не стал сравнивать нынешнюю ситуацию с успешными эрами прошлого.

И я согласен с тем, что в Майами может начаться новый чемпионат. Потому что сейчас многие команды и пилоты с каждой гонкой начинают все лучше понимать, как работать со своими машинами, оптимизировать все системы и извлекать из этого пользу [догоняя «Мерседес»]. И в Японии мы видели первые признаки того, что это уже происходит», – рассказал Вольфф.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку