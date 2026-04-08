Дэвид Крофт: «Как я слышал, у «Феррари» могут возникнуть трудности с доработкой задней части болида»

У Крофта есть сомнения в отношении прогресса «Феррари».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о расстановке сил в лидирующей группе команд.

По словам Крофта, у «Феррари» в конкуренции с «Мерседесом » могут возникнуть проблем с доработкой задней части болида. В то же время отставание «Ред Булл» от топ-3 кажется слишком большим.

«Как я слышал, конструкция задней части болида «Феррари» несколько ограничена с точки зрения дальнейшей доработки и повышения эффективности. Так что у «Феррари» могут возникнуть трудности с тем, чтобы добиться прогресса в данной области. Эту информацию я получил в паддоке от нескольких весьма опытных технических специалистов.

Что касается «Ред Булл», то им предстоит очень длинный путь, если они хотят догнать три ушедшие вперед команды [«Мерседес», «Феррари» и «Макларен »]. При этом сзади «Ред Булл» уже начинает поджимать команда «Альпин », которая этот сезон начала очень хорошо», – рассказал Крофт.

