Кодзи Ватанабэ: «У «Астон Мартин» и «Хонды» очень хорошие взаимоотношения»

В «Хонде» отреагировали на слухи о возможном назначении Уитли.

Глава гоночного подразделения «Хонды» прокомментировал потенциальный переход бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли в «Астон Мартин ».

«Мне жаль, но я не знаю ни о каких организационных перестановках. Насколько я понимаю, Эдриан [Ньюи] остается руководителем команды.

У «Астон Мартин» и «Хонды» очень хорошие взаимоотношения. Наши технические отделы тесно сотрудничают: к примеру, Тецуси Цунода – лидер моторного проекта «Хонды» – плотно работает вместе с Энрико [Кардиле, техническим директором] из «Астон Мартин».

Кроме того, у меня очень хорошие отношения с [Лоренсом] Строллом и Эдрианом Ньюи , так что мне не о чем переживать», – сказал Ватанабэ.

