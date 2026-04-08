Кодзи Ватанабэ: «У «Астон Мартин» и «Хонды» очень хорошие взаимоотношения»
В «Хонде» отреагировали на слухи о возможном назначении Уитли.
Глава гоночного подразделения «Хонды» прокомментировал потенциальный переход бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли в «Астон Мартин».
«Мне жаль, но я не знаю ни о каких организационных перестановках. Насколько я понимаю, Эдриан [Ньюи] остается руководителем команды.
У «Астон Мартин» и «Хонды» очень хорошие взаимоотношения. Наши технические отделы тесно сотрудничают: к примеру, Тецуси Цунода – лидер моторного проекта «Хонды» – плотно работает вместе с Энрико [Кардиле, техническим директором] из «Астон Мартин».
Кроме того, у меня очень хорошие отношения с [Лоренсом] Строллом и Эдрианом Ньюи, так что мне не о чем переживать», – сказал Ватанабэ.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Sport Web
Но в июле мы объявим об уходе из Ф1!))
Что характерно, любили друг друга. Они нам - Хондушка, а мы им - Мартинушка...
