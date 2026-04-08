Мартин Брандл о Ферстаппене: «Нужно либо уходить, либо перестать говорить о проблемах»

Брандл устал от критики «Ф-1» со стороны Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Максу Ферстаппену не стоит в каждом интервью критиковать новый технический регламент и упоминать возможность своего ухода из чемпионата, если ситуация не изменится.

«Макс всегда был довольно прямолинейным. И при этом он уже неоднократно заявлял о том, что не будет гоняться в «Формуле-1» вечно – он не собирается тут выступать в 40 лет.

При этом мне кажется, что все эти разговоры Макса начинают понемногу надоедать. Либо уходи, либо перестань постоянно об этом говорить. Ситуация такая, какая есть – и гонщику нужно просто стараться выжимать максимум из сложившихся условий.

В этом деле незаменимых нет. Я видел, как через «Формулу-1» прошло множество замечательных гонщиков, которые сейчас либо закончили карьеру, либо занимаются чем-то другим. А «Формула-1» и спорт в целом продолжают жить. И это касается любого из нас. Как только мы решим уйти, люди сразу начнут обсуждать то, кто займет наше место.

Есть множество гонщиков вроде Андреа Кими Антонелли , Оливера Бермэна , Арвида Линдблада и им подобных, которые бы отлично справились с работой, получая 1 процент тех денег, что получает Макс. Так что если Макс решит уйти, «Формула-1» просто пойдет дальше», – рассказал Брандл.

