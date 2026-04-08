  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Мартин Брандл о Ферстаппене: «Нужно либо уходить, либо перестать говорить о проблемах»
20

Мартин Брандл о Ферстаппене: «Нужно либо уходить, либо перестать говорить о проблемах»

Брандл устал от критики «Ф-1» со стороны Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Максу Ферстаппену не стоит в каждом интервью критиковать новый технический регламент и упоминать возможность своего ухода из чемпионата, если ситуация не изменится.

«Макс всегда был довольно прямолинейным. И при этом он уже неоднократно заявлял о том, что не будет гоняться в «Формуле-1» вечно – он не собирается тут выступать в 40 лет.

При этом мне кажется, что все эти разговоры Макса начинают понемногу надоедать. Либо уходи, либо перестань постоянно об этом говорить. Ситуация такая, какая есть – и гонщику нужно просто стараться выжимать максимум из сложившихся условий.

В этом деле незаменимых нет. Я видел, как через «Формулу-1» прошло множество замечательных гонщиков, которые сейчас либо закончили карьеру, либо занимаются чем-то другим. А «Формула-1» и спорт в целом продолжают жить. И это касается любого из нас. Как только мы решим уйти, люди сразу начнут обсуждать то, кто займет наше место.

Есть множество гонщиков вроде Андреа Кими Антонелли, Оливера Бермэна, Арвида Линдблада и им подобных, которые бы отлично справились с работой, получая 1 процент тех денег, что получает Макс. Так что если Макс решит уйти, «Формула-1» просто пойдет дальше», – рассказал Брандл.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРед Булл
logoОливер Бермэн
logoМакс Ферстаппен
logoАрвид Линдблад
logoАндреа Кими Антонелли
logoМартин Брандл
logoФормула-1
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
поправьте, но Макс вообще где-то кроме официальных пресс-конференций Ф1 и флэш-интервью после гонок, поднимал эти вопросы? Когда там последняя гонка была, сколько дней назад? А вот эти пердуны старые британские, я будто каждый день тут одну и ту же новость читаю про то, что Брандл, либо кто ещё из их шайки по десятому кругу советует Ферстаппену либо заткнуться/либо уйти из Ф1, хотя он вроде рот то сам и не открывает? И ведь всё равно прибегут в комменты адепты, доказывающие что никакой британской диктатуры в Ф1 с соответствующей негативной пропагандой в адрес конкурентов (всех остальных) не существует.
Ответ Артём Лапицкий
поправьте, но Макс вообще где-то кроме официальных пресс-конференций Ф1 и флэш-интервью после гонок, поднимал эти вопросы? Когда там последняя гонка была, сколько дней назад? А вот эти пердуны старые британские, я будто каждый день тут одну и ту же новость читаю про то, что Брандл, либо кто ещё из их шайки по десятому кругу советует Ферстаппену либо заткнуться/либо уйти из Ф1, хотя он вроде рот то сам и не открывает? И ведь всё равно прибегут в комменты адепты, доказывающие что никакой британской диктатуры в Ф1 с соответствующей негативной пропагандой в адрес конкурентов (всех остальных) не существует.
ХайпятсЯ они на Максе, вот и мусолят эту тему, разве не так?
Брандлу надо уходить или перестать говорить о Ферстаппене)))
Палмер, Монтойя, Брундл... пропаганда Ская и Либерти не стесняется поливать Макса
Ответ Ondrej
Палмер, Монтойя, Брундл... пропаганда Ская и Либерти не стесняется поливать Макса
Макс уже эту тему не поднимает, зато все эти журналюги и эксперты одно и то же повторяют изо дня в день... Ну или их речь разбивают на несколько новостей.
Ответ Alex1307
Макс уже эту тему не поднимает, зато все эти журналюги и эксперты одно и то же повторяют изо дня в день... Ну или их речь разбивают на несколько новостей.
Вот тоже подумал: Ферс последний раз об этом говорил в дни уик-энда в Японии, а комментаторы до сих только об этом и говорят...
Уже надоедают разговоры о том, о чем Максу не надо говорить.
Так вы не спрашивайте ! Кто к кому с интервью лезет - он к вам или вы к нему ???? Не нравится Макс со своими рассуждениями - не подходите к нему с вопросами ! Он только спасибо вам скажет ...
В Мерседес не пошёл , когда звали , а теперь там Кими и больше не зовут . Регламент многие критикуют , по любому будут изменения и это не только по критике Ферстаппена .
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Николас Томбасис: «ФИА не обсуждает полную переработку новых правил «Ф-1». Пациент не в реанимации»
50 минут назад
Нико Росберг о новой «Ф-1»: «Пока есть борьба, фанаты будут наслаждаться шоу вне зависимости от технологий»
сегодня, 15:00
Джек Дуэн: «Формула-1» – моя конечная цель. У меня все еще есть хороший шанс вернуться»
сегодня, 14:56
Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»
сегодня, 14:25
Ральф Шумахер: «Перестройка «Ред Булл» займет от двух до трех лет. Уверен, команда справится»
сегодня, 14:17
Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»
сегодня, 13:33
Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»
сегодня, 12:57
WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата
сегодня, 12:38
Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»
сегодня, 12:20
Планы Сафнауэра по созданию новой команды в «Ф-1» поддерживает не «Ван Амерсфорт», а группа инвесторов из США (RacingNews365)
сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем