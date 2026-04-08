Джолион Палмер о Ферстаппене: «Должно быть, «Ред Булл» непросто, когда их чемпион излучает столько негатива»

Палмер считает, что «Ред Булл» сложно работать с Ферстаппеном при новых правилах.

Эксперт F1 TV и бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер высказался о недовольстве Макса Ферстаппена новыми правилами чемпионата.

«Ему здесь все не нравится. Ему не нравятся гонки на новых машинах, не нравится ими управлять. Терпение, разные тактики и умение управлять энергией – Макс не хочет всем этим заниматься.

Также у «Ред Булл» не очень хороший темп, из-за чего если Ферстаппен и проезжает хороший круг, то квалифицируется седьмым или восьмым. Он просто хочет сесть в болид и управлять им с стиле старой школы.

В условиях нового регламента нужно ко многому адаптироваться и заниматься тем, к чему пилоты не привыкли. Даже небольшие приемы имеют значение – а Макс сейчас не в том расположении духа.

Он все еще хорошо выступает, но если подумать о «Ред Булл», то сейчас самое время для [Изака] Аджара. Я впечатлен тем, как он начал сезон. И когда после этого ты смотришь на основного пилота, который всем недоволен…

Для второго пилота это может быть шансом сказать: «Смотрите, у меня все хорошо, можете пойти за мной, если хотите». Он может попытаться поддержать энтузиазм в коллективе, ведь, должно быть, «Ред Булл» непросто, когда их чемпион излучает столько негатива. Вы приходите в боксы и готовите машину для пилота, а ему все это не нравится.

Макс очень открыто об этом говорил, но ему все равно нужно продолжать работать – уверен, что он по-прежнему полон энтузиазма», – сказал Палмер.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
> Также у «Ред Булл» не очень хороший темп, из-за чего если Ферстаппен и проезжает хороший круг, то квалифицируется седьмым или восьмым. Он просто хочет сесть в болид и управлять им с стиле старой школы.

Вот опять, осознанно или нет, но Палмер, как и эксперты до, смешивает темп RB и стиль пилотирования. Даже если RB решит проблемы с темпом болида, управлять им в стиле «старой школы» контрпродуктивно при нынешнем регламенте. Вроде все всё поняли, но тень на плетень всё ж наводят.
Ответ Дмитрий Дудников
ну им же надо что-то говорить.. бюджет то их audiovisual production в прошлом году ещё принят )) они, конечно, закладывали риски какие-то, но всё равно не ожидали такой реакции и общественности, и от большинства вовлечённых на новый регламент
С трудом нагуглил головокружительную карьеру этого эксперта )
