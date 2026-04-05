Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Антонелли станет чемпионом»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя оценил перспективы гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул.
«Не считаю, что Антонелли станет чемпионом мира. Когда он осознает, что возглавляет чемпионат, давление может взять над ним верх, ведь он очень молод и никогда не оказывался в подобной ситуации.
Гораздо проще быть охотником, а не добычей. Если тебя догоняют и начинают побеждать, ты можешь потерять голову и посыпаться, допуская различные ошибки», – сообщил колумбиец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Пока же Джорд - недоволен тем, что 2-жды (подряд) проблемы были у него.
Да и Тото подтвердил, что это - именно косяк у них был, с машиной Джорджа..