Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Антонелли станет чемпионом»

Монтойя не верит в титул Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя оценил перспективы гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул.

«Не считаю, что Антонелли станет чемпионом мира. Когда он осознает, что возглавляет чемпионат, давление может взять над ним верх, ведь он очень молод и никогда не оказывался в подобной ситуации.

Гораздо проще быть охотником, а не добычей. Если тебя догоняют и начинают побеждать, ты можешь потерять голову и посыпаться, допуская различные ошибки», – сообщил колумбиец.

