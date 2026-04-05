Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Антонелли станет чемпионом»

Монтойя не верит в титул Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя оценил перспективы гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул.

«Не считаю, что Антонелли станет чемпионом мира. Когда он осознает, что возглавляет чемпионат, давление может взять над ним верх, ведь он очень молод и никогда не оказывался в подобной ситуации.

Гораздо проще быть охотником, а не добычей. Если тебя догоняют и начинают побеждать, ты можешь потерять голову и посыпаться, допуская различные ошибки», – сообщил колумбиец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Монтойя это похоже Мостовой от мира Ф-1.
Ответ Евгений Сидоров
Монтойя это похоже Мостовой от мира Ф-1.
В кружке вечно не чай, а что покрепче.
Ответ Евгений Сидоров
Монтойя это похоже Мостовой от мира Ф-1.
Общего у них только несколько букв в фамилии
На спортсе уже пора отдельный раздел создать «бывшие» для подобных реплик, чтобы новостную ленту не засоряли.
Вот только в погоне за Антонелли Рассел и сам может дров наломать
Ответ Minuvert
Вот только в погоне за Антонелли Рассел и сам может дров наломать
Могут многие наломать - железных людей/дровосеков в реальной жизни не существует.
Пока же Джорд - недоволен тем, что 2-жды (подряд) проблемы были у него.
Да и Тото подтвердил, что это - именно косяк у них был, с машиной Джорджа..
Ответ Minuvert
Вот только в погоне за Антонелли Рассел и сам может дров наломать
Таранить будет конкурентов?
Правильно сказал, чемпионом станет Шарль Леклер (Сарказм)
