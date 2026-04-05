  Льюис Хэмилтон: «Люди, которые и близко не добились того, чего добился я, продолжают говорить обо мне негативно»
Льюис Хэмилтон: «Люди, которые и близко не добились того, чего добился я, продолжают говорить обо мне негативно»

Хэмилтон высказался о своих критиках на фоне сильного старта сезона.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, как воспринимает первый подиум в составе Скудерии и возвращение к борьбе за высокие позиции.

«Я бы сказал, когда переживаешь тяжелые годы, множество вопросов возникают со всех сторон. В конце концов, я видел, как определенные люди, которые и близко не добились того, чего добился я, продолжали говорить обо мне негативно – и продолжают до сих пор.

Было здорово вернуться, сильно начать сезон и продемонстрировать, что я все еще способен сражаться среди лидеров. И я продолжу выезжать на трассу и стараться это доказывать», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1».

«Хэмилтон, один из самых чистых пилотов в истории, был разочарован тем, что Ферстаппен вел себя как задира». Эдди Ирвайн об аварии на Гран-при Великобритании-2021

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Хэм открыл для себя аргумент "Сперва добейся", который в Рунете считался моветоном еще в начале нулевых:)

Помнится, Михалков как-то тоже заявил, что "если ваша фамилия не Феллини или Скорсезе, то вы не вправе критиковать мои фильмы":)
Ниггативно
По логике Хэмильтона критиковать его может только Шумахер.
Очень удобно)
Классический приём демагогии, работает уже не одну сотню лет)
Господи, 40 лет человеку, а аргументы до сих пор как у школьника🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Абсолютно точно
тут вы с Льюисом стоите друг друга)))
А если я не добился того, чего добился Гитлер, ну или там Чикатило - нельзя о них негативно? Или это другое?)
полагаю, он о достижениях, а вы съезжаете на личности
в смысле "полагаю"? там выше текст с цитатами. Например: "....которые и близко не добились того, чего добился я, продолжали говорить обо мне негативно". Тут вполне себе личность не отделяется от достижений, да и как отделить то?
Чего ж тогда Льюис так любил критиковать белых
Глобалисткая повестка в мировом спорте более не актуальна. Как, собственно, и Хэмильтон. Вот и весь сказ.
мне тут кто-то писал, что как может обращать внимание на минусы к своим комментариям сильный и уверенный в себе человек.. а тут видите ли оказывается, что 7-ми кратный чемпион Ф-1 задумывается о своих хейтерах.. непорядок !!
Как бы так сказать... Когда тебя за уши тащат, потому, что ты британец, в британской команде и истинно британского цвета? То да, даже глаза закрывают, когда тебя из гравия трактором тащили... Многократный наш
(мем с мужиком который закатывает глаза)
