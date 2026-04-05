Льюис Хэмилтон: «Люди, которые и близко не добились того, чего добился я, продолжают говорить обо мне негативно»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, как воспринимает первый подиум в составе Скудерии и возвращение к борьбе за высокие позиции.
«Я бы сказал, когда переживаешь тяжелые годы, множество вопросов возникают со всех сторон. В конце концов, я видел, как определенные люди, которые и близко не добились того, чего добился я, продолжали говорить обо мне негативно – и продолжают до сих пор.
Было здорово вернуться, сильно начать сезон и продемонстрировать, что я все еще способен сражаться среди лидеров. И я продолжу выезжать на трассу и стараться это доказывать», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1».
«Хэмилтон, один из самых чистых пилотов в истории, был разочарован тем, что Ферстаппен вел себя как задира». Эдди Ирвайн об аварии на Гран-при Великобритании-2021
Помнится, Михалков как-то тоже заявил, что "если ваша фамилия не Феллини или Скорсезе, то вы не вправе критиковать мои фильмы":)
Очень удобно)