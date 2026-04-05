«Ред Булл» полностью решит проблемы с перевесом болида лишь в 2027 году (AutoRacer)

Машина «Ред Булл» останется с лишней массой до конца сезона.

Журналист AutoRacer Джулиано Дукесса поделился информацией о трудностях «Ред Булл» на старте 2026 года.

По данным ряда источников, «Ред Булл» способен достичь минимальной массы болида лишь в следующем сезоне, с новым шасси.

В то же время частично решить проблему планируется в краткосрочной перспективе. Предполагается, что к Гран-при Великобритании (3-5 июля) машина станет легче минимум на пять килограммов.

Ранее пилот «Ред Булл» Изак Аджар признавал, что форма команды в основном связана с «ужасным» шасси, а не с силовой установкой. По версии Дукессы, RB22 проигрывает болиду «Феррари » около 0,8-0,9 секунды с круга только за счет шасси и аэродинамики, но мотор «Ред Булл» лучше, чем итальянский.

Изак Аджар: «У «Ред Булл» хороший двигатель, но шасси работает ужасно»

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?