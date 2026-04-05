  • Спортс
  • Авто
  • Новости
11

«Ред Булл» полностью решит проблемы с перевесом болида лишь в 2027 году (AutoRacer)

Машина «Ред Булл» останется с лишней массой до конца сезона.

Журналист AutoRacer Джулиано Дукесса поделился информацией о трудностях «Ред Булл» на старте 2026 года.

По данным ряда источников, «Ред Булл» способен достичь минимальной массы болида лишь в следующем сезоне, с новым шасси.

В то же время частично решить проблему планируется в краткосрочной перспективе. Предполагается, что к Гран-при Великобритании (3-5 июля) машина станет легче минимум на пять килограммов.

Ранее пилот «Ред Булл» Изак Аджар признавал, что форма команды в основном связана с «ужасным» шасси, а не с силовой установкой. По версии Дукессы, RB22 проигрывает болиду «Феррари» около 0,8-0,9 секунды с круга только за счет шасси и аэродинамики, но мотор «Ред Булл» лучше, чем итальянский.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer
Гран-при Великобритании
logoРед Булл
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoФеррари
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как быстро, всего за полтора года, РБ превратилось из доминирующего самовоза в посредственное корыто
Ответ Blue Monster
такое случается, когда из команды ливают люди которые эту команду создали с нуля
Вот это новое эффективное управление у них
Ответ RusSt
Просто поднобрали в весе после отпуска
Ответ Name_1117078294
Надо было пить Red Bull sugar free
Какие тут трудности то? Есть поменьше, срать побольше...
Ничего страшного, я слышал есть один Ыксперд с простынями про ньюивозку Быков и талант их первого пилота, который всё всегда знает, в том числе как выбраться команде из этой технической ямы. Вот только одна проблема у РБ - этого знатока никак не могут назначить в руководство конюшни, потому что он каждый раз снова и снова "не собирается смотреть больше гонки Ф1 и писать комментарии"
Зачем делать вид, что это проблема. В Ф-1 постоянно только лузерство одной красной команды, остальное временное и непостоянное. Окончательно оценивать регламент можно будет только в следующем сезоне. Не удивлюсь, если окажется, что дерьмовый регламент приведет к отсутствию доминации одной команды, к чему приучили предыдущие, и тогда мы решим, что не так уж всё и плохо, когда никакая группа болельщиков не может снисходительно посмеиваться над муками другим фанов годами, блеать.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
