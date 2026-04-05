Кими Антонелли оценил свой старт сезона на 8,5 из 10: «Допустил ошибки, которых можно было избежать»
Антонелли назвал неидеальным начало 2026 года.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, что оценивает начало 2026 года для себя на 8,5 баллов из десяти.
«Я допустил ошибки, которых можно было избежать. В Австралии шанс на победу был бы выше, если бы я не разбил болид в третьей практике. Это выбило из ритма в квалификации, и мне удалось занять лишь второе место.
В Китае и Японии я мог бы стартовать лучше», – признался лидер чемпионата.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
