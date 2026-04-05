Кими Антонелли оценил свой старт сезона на 8,5 из 10: «Допустил ошибки, которых можно было избежать»

Антонелли назвал неидеальным начало 2026 года.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил, что оценивает начало 2026 года для себя на 8,5 баллов из десяти.

«Я допустил ошибки, которых можно было избежать. В Австралии шанс на победу был бы выше, если бы я не разбил болид в третьей практике. Это выбило из ритма в квалификации, и мне удалось занять лишь второе место.

В Китае и Японии я мог бы стартовать лучше», – признался лидер чемпионата.

