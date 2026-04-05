  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мотористы «Ф-1» обсуждают отказ от гибридов и переход на V8 с турбонаддувом в 2031 году (AMuS)
64

Мотористы «Ф-1» обсуждают отказ от гибридов и переход на V8 с турбонаддувом в 2031 году (AMuS)

Производители допускают отказ от гибридов в «Ф-1» в 2031-м.

Издание Auto Motor und Sport поделилось информацией о следующем цикле моторного регламента, который должен начаться в 2031 году.

Обсуждения следующей «формулы» уже идут. Теоретически возможен полный отказ от гибридной составляющей – использования CO2-нейтрального топлива будет достаточно для того, чтобы серия оставалась «зеленой».

Утверждается, что производители выступают против атмосферных двигателей. Текущий фаворит на 2031 год – 2,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
регламент
logoФормула-1
logoФИА
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Воу воу! Полегче там, вы ничего не понимаете!
Тут любители ездить вдвоем на самокатах попивая любимый раф все ветки слюнями залили, какой прекрасный регламент, какие шикарные электрички 🤣🤣😆
За электричками будущее
© Рулон Обоев
Ответ Keep_calm
За электричками будущее © Рулон Обоев
Ты ему подкинул идею для нового никнейма
Ответ Keep_calm
За электричками будущее © Рулон Обоев
вроде Ушат Помоев
Нормально. V8 2.4 справится с выработкой необходимой базовой мощности, а все свистелки-перделки можно прикручивать / откручивать по желанию участников специальной олимпиады. Только это всё, как обычно, через 5 лет и ещё не факт :)
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Нормально. V8 2.4 справится с выработкой необходимой базовой мощности, а все свистелки-перделки можно прикручивать / откручивать по желанию участников специальной олимпиады. Только это всё, как обычно, через 5 лет и ещё не факт :)
В следующем году Хонда уходит из чемпионата и распускает штат мотористов. В 2028 понимают, что под такой интересный регламент нужно возвращаться и начинают снова набирать штат. Весь 2029 упорно и по-самурайски отважно пилят новый движок. И вот наступает волнительный 2030-й…
Ответ _Greg Moore
В следующем году Хонда уходит из чемпионата и распускает штат мотористов. В 2028 понимают, что под такой интересный регламент нужно возвращаться и начинают снова набирать штат. Весь 2029 упорно и по-самурайски отважно пилят новый движок. И вот наступает волнительный 2030-й…
И большие надежды Алонсо, что в этот раз Хонда не подведёт 😂😂
Отличная новость , на свалку электрическое недоразумение . А клоуны что за них топят , пусть Формулу Е смотрят , недоросли до Формулы 1.
"Комментатор «Ф-1» Брандл о Ферстаппене: «Или уходи, или перестань говорить об этом. Незаменимых нет»"
"Хуан-Пабло Монтойя: «Вы не можете прийти к «Мерседесу» или «Макларену» и заявить, что собираетесь поменять правила, потому что ими недоволен Ферстаппен»"
Просто надеюсь, когда в следующий раз будут цитировать этих персонажей, общественность станет воспринимать менее серьезно
Ответ Ondrej
"Комментатор «Ф-1» Брандл о Ферстаппене: «Или уходи, или перестань говорить об этом. Незаменимых нет»" "Хуан-Пабло Монтойя: «Вы не можете прийти к «Мерседесу» или «Макларену» и заявить, что собираетесь поменять правила, потому что ими недоволен Ферстаппен»" Просто надеюсь, когда в следующий раз будут цитировать этих персонажей, общественность станет воспринимать менее серьезно
кстати, я вот только сам недавно узнал, что Хуан на зп у Ф1.. а так нравился как гонщик, как глоток свежего воздуха был во время Шуми. По Брандлу вопросов нет хаха )
V12 твин турбо бы
Алонсо уже переподписал контракт до 2032?
Ответ Minuvert
Алонсо уже переподписал контракт до 2032?
он может пока сходить в WEC или GT3, собрать там чашек, а потом вернётся)
Ответ Minuvert
Алонсо уже переподписал контракт до 2032?
по КЗОТу он, кстати, может оформить отпуск по уходу за ребёнком, до трёх лет, с сохранением работы
Свет в конце туннеля
Ответ Тим Тим
Свет в конце туннеля
До этого конца еще сотня ужасных бессмысленных гонок и годы потраченных попусту из карьер пилотов
Ответ Ondrej
До этого конца еще сотня ужасных бессмысленных гонок и годы потраченных попусту из карьер пилотов
Да, но всё таки хоть что-то. Хотя не факт, что в 30-м мы будем хотеть этого перехода
Ну-ну. Атмосферные 2,4L V8 давали в начале до 2014 года 750 hp. Со всеми ограничениями по оборотам и количества моторов на сезон. С турбо будет где-то 1050.
Поубиваются.
Не случайно серии всегда следят за тем, чтобы 290-300 км/ч в спидтрапах не превышать в топовых сериях, особенно в Ле-Мане.

Тут другое, а у каких автопроизводителей вообще есть такие моторы сейчас на технике? Не пойдут они на такой регламент.

В серии Ле-Ман кризис топового класса преодолели просто - позволили использовать двигатели от GT3 с гибридной частью разумной мощности (там 500:200 кВт соотношение гибрида) и системой BOP. Этих моторов на рынке много, да у них есть отличия в конфигурации - но зато как экономятся деньги на разработке.
Ответ doctor.morge
Ну-ну. Атмосферные 2,4L V8 давали в начале до 2014 года 750 hp. Со всеми ограничениями по оборотам и количества моторов на сезон. С турбо будет где-то 1050. Поубиваются. Не случайно серии всегда следят за тем, чтобы 290-300 км/ч в спидтрапах не превышать в топовых сериях, особенно в Ле-Мане. Тут другое, а у каких автопроизводителей вообще есть такие моторы сейчас на технике? Не пойдут они на такой регламент. В серии Ле-Ман кризис топового класса преодолели просто - позволили использовать двигатели от GT3 с гибридной частью разумной мощности (там 500:200 кВт соотношение гибрида) и системой BOP. Этих моторов на рынке много, да у них есть отличия в конфигурации - но зато как экономятся деньги на разработке.
Да, там же есть еще один нюанс.
Эти моторы V8 были же сделаны на базе 3-х литровых моторов V10, которыми занимались все 90-е годы, так что основа была. И если кто-то думает, что там все было просто, то для надежности обороты ограничивали сверху на 19000 оборотов в конце этого моторного регламента. А так вспомните, как у Кими движки Мерседес горели в свое время.
Сейчас положим, Мерседес и Феррари достанут такие моторы из музея, Рено больше нет, остальные думаете с ходу справятся? С чего бы, если у нынешних моторов в рабочих режимах больше 10000 rpm никто не раскручивает, и то все в вибрациях. Года 3 провозятся.
Не будет этот регламент конкурентным в начале действия, как и всегда.
Ну тут если никакой электрической части не добавят, то плюс минус все производители одинаковые будут по мощности
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Уильямс» переманил из «Мерседеса» одного из самых опытных инженеров (RN365)
16 минут назад
Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»
32 минуты назад
Изак Аджар: «Гонки стали интереснее. Впервые за долгое время машины с одинаковой скоростью могут обгонять друг друга»
34 минуты назад
Шарль Леклер: «Практикую медитации и работаю с психологом. Очень важно концентрироваться только на том, что ты можешь контролировать сам»
сегодня, 13:08
«Ф-2» проведет гонки в Майами и Монреале вместо ближневосточных. Серия впервые отправится в Северную Америку
сегодня, 13:02
Ральф Шумахер: «Переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом»
сегодня, 12:39
Журналист Нобл о переходе Ламбьязе: «Ферстаппен может подумать, что для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв от «Ф-1»
сегодня, 12:34
Роберт Кубица: «Антонелли часто занимается ерундой в соцсетях – он должен сосредоточиться на завоевании титула»
сегодня, 12:12
Ланс Стролл об участии в гонке ГТ: «У «Астон Мартин» не очень конкурентоспособная машина, возникла идея что-то поменять»
сегодня, 11:56
До сделки с «Маклареном» Ламбьязе отклонил предложение «Астон Мартин» (Sky Sports)
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем