Мотористы «Ф-1» обсуждают отказ от гибридов и переход на V8 с турбонаддувом в 2031 году (AMuS)
Производители допускают отказ от гибридов в «Ф-1» в 2031-м.
Издание Auto Motor und Sport поделилось информацией о следующем цикле моторного регламента, который должен начаться в 2031 году.
Обсуждения следующей «формулы» уже идут. Теоретически возможен полный отказ от гибридной составляющей – использования CO2-нейтрального топлива будет достаточно для того, чтобы серия оставалась «зеленой».
Утверждается, что производители выступают против атмосферных двигателей. Текущий фаворит на 2031 год – 2,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
64 комментария
Тут любители ездить вдвоем на самокатах попивая любимый раф все ветки слюнями залили, какой прекрасный регламент, какие шикарные электрички 🤣🤣😆
© Рулон Обоев
"Хуан-Пабло Монтойя: «Вы не можете прийти к «Мерседесу» или «Макларену» и заявить, что собираетесь поменять правила, потому что ими недоволен Ферстаппен»"
Просто надеюсь, когда в следующий раз будут цитировать этих персонажей, общественность станет воспринимать менее серьезно
Поубиваются.
Не случайно серии всегда следят за тем, чтобы 290-300 км/ч в спидтрапах не превышать в топовых сериях, особенно в Ле-Мане.
Тут другое, а у каких автопроизводителей вообще есть такие моторы сейчас на технике? Не пойдут они на такой регламент.
В серии Ле-Ман кризис топового класса преодолели просто - позволили использовать двигатели от GT3 с гибридной частью разумной мощности (там 500:200 кВт соотношение гибрида) и системой BOP. Этих моторов на рынке много, да у них есть отличия в конфигурации - но зато как экономятся деньги на разработке.
Эти моторы V8 были же сделаны на базе 3-х литровых моторов V10, которыми занимались все 90-е годы, так что основа была. И если кто-то думает, что там все было просто, то для надежности обороты ограничивали сверху на 19000 оборотов в конце этого моторного регламента. А так вспомните, как у Кими движки Мерседес горели в свое время.
Сейчас положим, Мерседес и Феррари достанут такие моторы из музея, Рено больше нет, остальные думаете с ходу справятся? С чего бы, если у нынешних моторов в рабочих режимах больше 10000 rpm никто не раскручивает, и то все в вибрациях. Года 3 провозятся.
Не будет этот регламент конкурентным в начале действия, как и всегда.