Мотористы «Ф-1» обсуждают отказ от гибридов и переход на V8 с турбонаддувом в 2031 году (AMuS)

Производители допускают отказ от гибридов в «Ф-1» в 2031-м.

Издание Auto Motor und Sport поделилось информацией о следующем цикле моторного регламента, который должен начаться в 2031 году.

Обсуждения следующей «формулы» уже идут. Теоретически возможен полный отказ от гибридной составляющей – использования CO 2 -нейтрального топлива будет достаточно для того, чтобы серия оставалась «зеленой».

Утверждается, что производители выступают против атмосферных двигателей. Текущий фаворит на 2031 год – 2,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом.

