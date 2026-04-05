Аяо Комацу: «Не вижу потолка для Бермэна»

Комацу заявил, что не видит предела возможностей Бермэна.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу оценил выступления и прогресс гонщика Оливера Бермэна .

«Я крайне впечатлен. Но, опять же, справедливо, что мы ставим очень высокую планку для Олли, верно? Ведь он постоянно прибавляет.

То, что он такой потрясающий пилот, частично связано со способностью очень быстро обучаться. У него всегда была великолепная скорость, в этом не было сомнений с первого же дня. Но причина, почему он так воодушевляет, заключается в том, что я не вижу для него потолка.

Выступление в Мексике в прошлом году вышло невероятным. И он очень здорово проявил себя перед стартом сезона – тестируя совершенно новый регламент, работая с командой, на симуляторе и на базе.

Посмотрите на два уик-энда [в Австралии и Китае ] – я бы сказал, они безупречные. Блестящие. А его настрой, работа с инженерами, реализация… Я очень и очень доволен», – подчеркнул босс.

