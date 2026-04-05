Лоран Мекьес: «Цунода заслуживает еще один шанс в «Ф-1»
В «Ред Булл» оценили положение Цуноды.
Руководитель «Ред Булл» считает, что резервист и тест-пилот команды Юки Цунода заслуживает вернуться в «Формулу-1».
«Порой в этом спорте бывают несправедливые ситуации. Юки достиг своего пика в момент, когда команда нуждалась в перестройке – однако его данные после работы в симуляторе в этом году просто блестящи. Нельзя забывать, кто такой Юки. Его талант не исчез просто потому, что он не выезжает на трассу в воскресенье.
Его работа за кулисами помогает нам держаться на высшем уровне. Он как никто другой понимает, как работать с энергией – и это должно сделать его одним из главных претендентов на место в любой команде в рамках трансферного рынка 2027 года. Он заслуживает еще один шанс, настоящий шанс», – сказал Мекьес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
даже хонде судя по всему этот товарищ не сильно интересен, что бы искать ему команду
Босс Хонды это подтвердил, Марко это подтвердил.