5

Лоран Мекьес: «Цунода заслуживает еще один шанс в «Ф-1»

В «Ред Булл» оценили положение Цуноды.

Руководитель «Ред Булл» считает, что резервист и тест-пилот команды Юки Цунода заслуживает вернуться в «Формулу-1».

«Порой в этом спорте бывают несправедливые ситуации. Юки достиг своего пика в момент, когда команда нуждалась в перестройке – однако его данные после работы в симуляторе в этом году просто блестящи. Нельзя забывать, кто такой Юки. Его талант не исчез просто потому, что он не выезжает на трассу в воскресенье.

Его работа за кулисами помогает нам держаться на высшем уровне. Он как никто другой понимает, как работать с энергией – и это должно сделать его одним из главных претендентов на место в любой команде в рамках трансферного рынка 2027 года. Он заслуживает еще один шанс, настоящий шанс», – сказал Мекьес.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
ну так и дайте ему шанс, ваш же пацан
даже хонде судя по всему этот товарищ не сильно интересен, что бы искать ему команду
Ответ Vadim Vadim_1116553755
При чем тут Хонда, если Цунода с 2021 года принадлежит Ред Буллу?
Босс Хонды это подтвердил, Марко это подтвердил.
