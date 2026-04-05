  • Ральф Шумахер: «Антонелли был явно быстрее Расселла в Японии. Кими заслужил победу»
1

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал победу Кими Антонелли на Гран-при Японии.

«В Мельбурне все было по-другому. [Джордж] Расселл был впереди. На этот раз Кими был явно быстрее. Конечно, нельзя забыть про ужасный старт, который Антонелли сам себе испортил. Если бы не появилась машина безопасности, ему бы пришлось нелегко.

Примечательно, что даже в предыдущих даже в предыдущих гонках, когда он ехал один на трассе, он стабильно показывал лучшие времена – то есть всегда был значительно быстрее остального пелотона.

Но так получалось, только когда перед ним не оказывался другой болид, создававший турбулентность. Такие обстоятельства ему помогли. Тем не менее болид Кими оказался быстрейшим, и он заслужил победу, хотя и не обошлось без небольшого везения…» – сказал Ральф.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Антонелли быстрее, это хотел сказать Ральф+
