Экс-механик «Феррари» Чигарини: «Преждевременно думать о Ферстаппене в Скудерии»

Чигарини прокомментировал гипотетический переход Ферстаппена в «Феррари».

Бывший механик «Феррари» Франческо Чигарини, проработавший в команде 22 года, высказался о жалобах пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на новую «Формулу-1».

«На мой взгляд, это не каприз, а следствие утраты ценностей, которые формируют гонщика и позволяют ему почувствовать, что значит превосходить свои возможности и возможности болида.

Пока что слишком многое зависит от программного обеспечения и взаимодействия между двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Со временем ситуация вернется к более нормальной, но пока это просто страдания. Пилоты, которые побеждают, наслаждаются моментом вне зависимости от правил. А все остальные испытывают сложности и впадают в уныние», – заявил экс-механик.

Чигарини также оценил шансы на переход Ферстаппена в коллектив из Маранелло:

«С сегодняшним составом «Феррари » – Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном – преждевременно думать о Максе.

Кроме того, он точно захочет присоединиться к крайне конкурентоспособному проекту, который позволит выигрывать. В конечном счете его предстоит убеждать фактами».

