Алекс Вурц: «Ред Булл» отстает от «Мерседеса» и «Феррари» с точки зрения работы с энергией»
Вурц высказался о трудностях «Ред Булл» в начале сезона-2026.
Бывший пилот «Ф-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц считает, что «Ред Булл» уступает конкурентам в области управления энергией мотора.
«Когда я смотрю на то, как «Ред Булл» использовал энергию в Сузуке и как они в целом подходят к ее контролю, то должен сказать, что они отстают от соперников – по крайней мере если сравнивать их с «Мерседесом» и «Феррари».
То, как другие справляются с использованием энергии мотора, явно не помогает поднять настроение [Макса] Ферстаппена», – подчеркнул Вурц.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
