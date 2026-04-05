Алекс Вурц: «Ред Булл» отстает от «Мерседеса» и «Феррари» с точки зрения работы с энергией»

Вурц высказался о трудностях «Ред Булл» в начале сезона-2026.

Бывший пилот «Ф-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц считает, что «Ред Булл » уступает конкурентам в области управления энергией мотора.

«Когда я смотрю на то, как «Ред Булл» использовал энергию в Сузуке и как они в целом подходят к ее контролю, то должен сказать, что они отстают от соперников – по крайней мере если сравнивать их с «Мерседесом » и «Феррари ».

То, как другие справляются с использованием энергии мотора, явно не помогает поднять настроение [Макса ] Ферстаппена», – подчеркнул Вурц.

