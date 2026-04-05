Босс «Формулы E»: «Когда Ферстаппен говорил о серии, гораздо больше людей посмотрели наши видео, гонки»

Ферстаппен привлек внимание к «Формуле E», сообщил босс электросерии.

Исполнительный директор «Формулы E » Джефф Доддс высказался о повышенном интересе зрителей к чемпионату на фоне критики «Формулы-1» со стороны Макса Ферстаппена .

Пилот «Ред Булл » негативно оценивал увеличение доли гибрида в «Ф-1» и называл серию «Формулой E» на стероидах».

«В тот уик-энд, когда Макс о нас говорил, гораздо больше людей посмотрели наши видео, наши гонки и больше узнали о чемпионате. Думаю, в этом году число подписчиков в соцсетях уже выросло на 50 000 пользователей, так что для нас все хорошо. Кроме того, здорово, что люди, занимающиеся гонками, стали больше понимать электрификацию», – заявил босс.

Доддс призвал не делать поспешных выводов о «Ф-1» 2026 года:

«Слишком рано для серьезной критики. На мой взгляд, нужно дать регламенту устаканиться. [«Ф-1»] сделает выводы из прошедших гонок и внесет коррективы и изменения».

«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?

Дэн Тиктум: «Ф-1» станет гораздо лучше с мотором V8 на «зеленом» топливе, машина будет на 200 кило легче»