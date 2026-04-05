Майк Крак: «У Астон Мартин» хорошие отношения с «Хондой». В этом плане проблем нет»

В «Астон Мартин» высказались о работе с «Хондой».

Операционный директор «Астон Мартин » Майк Крак заявил, что у команды нет проблем в работе с поставляющей моторы «Хондой».

«Нам не нужно было мириться, поскольку у нас хорошие отношения. Мы очень уважаем «Хонду», мы увидели, как много было сделано для решения возникших у нас проблем. Поэтому для нас сделать все возможное, чтобы финишировать в гонке – это также вопрос уважения.

Мы обсуждали это прежде, обсуждали на той неделе и на следующей и так далее. Нет необходимости мириться – ведь у нас нет проблем», – отметил Крак.

