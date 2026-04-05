Экс-промоутер Гран-при России об отмене гонки 2022 года: «Не могу вспомнить, как ФИА кричала: «Русских надо оставить»

Титов высказался о роли ФИА в уходе «Ф-1» из России.

Бывший промоутер Гран-при России Алексей Титов высказался о словах президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема , который утверждал, что инициатором ухода «Формулы-1» из России была не Федерация, а ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами чемпионата.

«Он абсолютно прав, ФИА тут не при чем, потому что «Формула-1 » расторгла в одностороннем порядке договор с нами.

Я почитал оригинал его цитаты. Мне очень понравилось, как он вообще это обставляет: типа на нас давили. Вспоминаю 2022 год и никак не могу вспомнить, где же эта ФИА, которая кричала: «Русских надо оставить, Россия должна быть в календаре, не давите на нас». А потом пришел грозный Доменикали и начал давить. Ну, скорее всего, если давили, то американцы.

Да, это было. Но сказать, что ФИАшники очень ярко и активно выступали за то, чтобы Россию оставить, а злая коммерческая структура «Формулы-1» нас выгнала – такого не было. Но решение действительно было за ФОМ.

Хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что ровно в этом же году они с огромным удовольствием поехали в Саудовскую Аравию, которой ничего не мешает бомбить Йемен последние пять-семь лет. Ничего не екнуло», – заявил Титов.

