  • Экс-промоутер Гран-при России об отмене гонки 2022 года: «Не могу вспомнить, как ФИА кричала: «Русских надо оставить»
Экс-промоутер Гран-при России об отмене гонки 2022 года: «Не могу вспомнить, как ФИА кричала: «Русских надо оставить»

Титов высказался о роли ФИА в уходе «Ф-1» из России.

Бывший промоутер Гран-при России Алексей Титов высказался о словах президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который утверждал, что инициатором ухода «Формулы-1» из России была не Федерация, а ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами чемпионата.

«Он абсолютно прав, ФИА тут не при чем, потому что «Формула-1» расторгла в одностороннем порядке договор с нами.

Я почитал оригинал его цитаты. Мне очень понравилось, как он вообще это обставляет: типа на нас давили. Вспоминаю 2022 год и никак не могу вспомнить, где же эта ФИА, которая кричала: «Русских надо оставить, Россия должна быть в календаре, не давите на нас». А потом пришел грозный Доменикали и начал давить. Ну, скорее всего, если давили, то американцы.

Да, это было. Но сказать, что ФИАшники очень ярко и активно выступали за то, чтобы Россию оставить, а злая коммерческая структура «Формулы-1» нас выгнала – такого не было. Но решение действительно было за ФОМ.

Хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что ровно в этом же году они с огромным удовольствием поехали в Саудовскую Аравию, которой ничего не мешает бомбить Йемен последние пять-семь лет. Ничего не екнуло», – заявил Титов.

Президент ФИА о возвращении гонок в Россию: «Давайте надеяться. Думаете, конфликт будет длиться вечно? На кону жизни многих людей»

Экс-промоутер Гран-при России о международных гонках: «Не удивлюсь, если мы сами не поедем – и так все хорошо. Отечественный автоспорт развивается семимильными шагами»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Дмитрия Добровольского
Жаль, конечно, что отменили. Наблюдать в одном городе одновременно Ф1 и отсутствие мобильного интернета -- это было бы смешное зрелище для 2026
Нет ф1 в России и не надо.
Сначала надо бы уровень жизни народа поднять, а уже потом заниматься всякой ерундой типа ф1.
Престиж страны это уровень жизни людей, а не наличие ф1 в стране.
