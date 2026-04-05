  • Ральф Шумахер: «Возможно, Антонелли нужен психолог. Это поможет снизить стресс во время уик-эндов»
Ральф Шумахер высказался о выступлениях Антонелли за «Мерседес».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что «Мерседес» должен помочь Кими Антонелли разобраться с проблемами, которые возникают у итальянца на стартах гонок.

«Кажется, что Кими нервничает во время стартов, боится совершить ошибку – особенно теперь, когда давление так велико. Он забыл о своих проблемах с рулем, так что ему пришлось заниматься настройками в надежде, что все сработает. Но ничего не получилось.

Это значит, что, похоже, нужно найти систему, которая облегчит ему работу – например, добавить световые индикаторы, которые будут указывать, когда, как и где использовать сцепление и газ. Или, возможно, ему нужен психолог. Это помогает снизить стресс во время уик-энда. Парню всего 19 лет.

Все следят за ним, а теперь у него еще есть шанс стать чемпионом. Нужно понимать, с чем ему приходится иметь дело. Особенно это касается Тото Вольффа, который дал Кими такой шанс и которому Антонелли хочет многое доказать.

Кими также хочет доказать многое себе – что он способен со всем справиться и что он заслуживает возможность [бороться за титул]. Думаю, такое давление может сказаться на юноше», – сказал эксперт.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Как-то всем пофигу на мнение днаря, который выиграел гонок меньше, чем Антонелли...
У Кими все ровно,он уже быстрее жорика. Так что заднеприводный знаток пургу несёт
