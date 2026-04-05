Кими Антонелли: «Хэмилтон и Ферстаппен делились советами, но сейчас перестали»

Хэмилтон и Ферстаппен больше не дают советы Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал об общении со звездами «Феррари » и «Ред Булл » Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, а также с напарником Джорджем Расселлом.

– У вас хорошие отношения с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Делились ли они с вами советами?

– В прошлом году – да. Они были очень открыты и помогали мне. Но сейчас перестали это делать.

– Какой совет вам дал Хэмилтон?

– Что нужно всегда оставаться собой и получать удовольствие от гонок, чтобы показывать скорость. В этой среде давление настолько высокое, что об этом легко забыть.

– А как складывается взаимодействие с напарником Расселлом?

– Мы хорошо ладим, Джордж – отличный парень. Но, конечно, он не только напарник, но и соперник. Единственный пилот с такой же машиной.

