Кими Антонелли: «Хэмилтон и Ферстаппен делились советами, но сейчас перестали»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал об общении со звездами «Феррари» и «Ред Булл» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, а также с напарником Джорджем Расселлом.
– У вас хорошие отношения с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Делились ли они с вами советами?
– В прошлом году – да. Они были очень открыты и помогали мне. Но сейчас перестали это делать.
– Какой совет вам дал Хэмилтон?
– Что нужно всегда оставаться собой и получать удовольствие от гонок, чтобы показывать скорость. В этой среде давление настолько высокое, что об этом легко забыть.
– А как складывается взаимодействие с напарником Расселлом?
– Мы хорошо ладим, Джордж – отличный парень. Но, конечно, он не только напарник, но и соперник. Единственный пилот с такой же машиной.
