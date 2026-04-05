  • Кими Антонелли: «Хэмилтон и Ферстаппен делились советами, но сейчас перестали»
Кими Антонелли: «Хэмилтон и Ферстаппен делились советами, но сейчас перестали»

Хэмилтон и Ферстаппен больше не дают советы Антонелли.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал об общении со звездами «Феррари» и «Ред Булл» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, а также с напарником Джорджем Расселлом.

– У вас хорошие отношения с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Делились ли они с вами советами?

– В прошлом году – да. Они были очень открыты и помогали мне. Но сейчас перестали это делать.

– Какой совет вам дал Хэмилтон?

– Что нужно всегда оставаться собой и получать удовольствие от гонок, чтобы показывать скорость. В этой среде давление настолько высокое, что об этом легко забыть.

– А как складывается взаимодействие с напарником Расселлом?

– Мы хорошо ладим, Джордж – отличный парень. Но, конечно, он не только напарник, но и соперник. Единственный пилот с такой же машиной.

Ферстаппен скоро уйдет из «Ф-1»? Все очень серьезно

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
9 комментариев
Теперь ты должен с отстающими делиться советами.
Ответ Евгений Потапенко
Теперь ты должен с отстающими делиться советами.
Для обоих совет один – будьте в Мерседесе. Один реально мог там оказаться, а другому не надо было уходить.
У хэмилтона советы как предсказания в печеньках. Рандомные и не имеющие смысла.
Это означает только одно - они стали считать Кими соперником, а неопытным новичком.
Ответ Дмитрий Травницкий
Это означает только одно - они стали считать Кими соперником, а неопытным новичком.
Не неопытным
Было бы интереснее, что ему сказал бы Кими, тот что Райконнен!
Ответ Emil_2
Было бы интереснее, что ему сказал бы Кими, тот что Райконнен!
Сказал бы: "Cheers!🥃"
Ответ Emil_2
Было бы интереснее, что ему сказал бы Кими, тот что Райконнен!
даже не поздоровался б))
Так это хороший знак.
