Антонелли встретился с Валентино Росси и лидером MotoGP Беццекки
Антонелли посетил ранчо Росси и сфотографировался с Беццекки.
Лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли приехал с визитом на ранчо Валентино Росси – тренировочную базу его Академии.
Пилот «Мерседеса» встретился с лидером MotoGP Марко Беццекки из «Априлии», а также с самим Доктором.
«Гранде, Кими! Что за безумный день», – написала Академия ВР46 в соцсетях.
Опубликовал: Михаил Ширяев
5 комментариев
Уровень доминирования на фото зашкаливает.
Сходство с Антонелли зашкаливает
Валя -в порядке!;)
А где Трулли?
постарел, конечно, Доктор, хотя и ведет активную гончную карьеру
