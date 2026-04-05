Антонелли встретился с Валентино Росси и лидером MotoGP Беццекки

Антонелли посетил ранчо Росси и сфотографировался с Беццекки.

Лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли приехал с визитом на ранчо Валентино Росси – тренировочную базу его Академии.

Пилот «Мерседеса» встретился с лидером MotoGP Марко Беццекки из «Априлии», а также с самим Доктором.

«Гранде, Кими! Что за безумный день», – написала Академия ВР46 в соцсетях.

Фото: соцсети Валентино Росси ; соцсети Академии ВР46