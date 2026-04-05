  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Уилл Бакстон: «Болиды «Ф-2» в Австралии впечатлили больше, чем «Ф-1». Эффект йо-йо выглядит очень искусственным»
4

Бакстон считает, что машины «Ф-2» смотрятся лучше «Ф-1».

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон подверг резкой критике болиды «Формулы-1» 2026 года.

«Если вернуться к Австралии и к тому участку на задней стороне трассы, где болиды быстро меняют направление, машины «Ф-1» в этом году поистине удручали, потому что пилоты поднимали ногу с педали газа или замедлялись из-за накопления энергии и суперклиппинга.

А болиды «Ф-2» в этом месте выглядели потрясающе, поскольку они ехали на пределе, скакали по поребрикам, им не хватало сцепления. Гонщики действительно атаковали. Были ли времена на круге медленнее? Да. Впечатлили ли они больше? Да. Так что я соглашусь: я за снижение общей мощности, если это поможет избавиться от поднятия ноги с педали газа и пилотажа не на пределе», – заявил Бакстон.

Эксперт также высказался об обгонах в новой «Ф-1»:

«Люди разочарованы, ведь гонки снова должны были стать настоящими, когда мы избавились от DRS. Но теперь пилот использует всю энергию для обгона, и потом ему нечем защищаться – соперник просто проезжает мимо. Этот эффект йо-йо выглядит очень искусственным. Обгоны есть, но это не то, что мы считаем настоящими, смелыми маневрами».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GrandPrix247
Формула-1
регламент
Уилл Бакстон
logoИндикар
Гран-при Австралии
logoФормула-2
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
О чем все вменяемые люди твердят
Верните чемпионат по гонкам и езде на пределе а не по зарядке батареи
Там AMuS пишет что сейчас идут переговоры между ФИА, производителями и командами о регламенте на 2030 год. V8 Турбо 2.4 литра на биотопливе. Мол нынешний регламент уже признали провальным.
Ответ PredatorMax
похоже на правду, но блин, 4 года значит ещё смотреть на это торжество прогрессса
Как из Ф1 выперли, сразу стал правдорубом
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
