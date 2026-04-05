Бывший тренер Линдблада и Хэмилтона: «Арвид похож на Льюиса. Но он нетактичный»
Дино Кьеза – бывший картинговый тренер Арвида Линдблада и Льюиса Хэмилтона – сравнил двух пилотов «Ф-1».
«Арвид очень умелый и умный пилот. При необходимости он способен менять свой пилотажный стиль. Он быстро учится, он очень техничный, умеет адаптировать работу на торможении или свой стиль к разным шинам и шасси. Также он очень быстр в дождевых условиях.
Я бы сказал, что он похож на Льюиса. Нико [Росберг, которого Кьеза также тренировал] был очень вежлив и с большей готовностью воспринимал финиш на втором месте, чем Льюис и Арвид.
Арвид очень агрессивен в гонках, он не ждет и ничего не просчитывает. Когда он догоняет другого пилота, то тут же идет на обгон. Однако за счет своего ума ему удается избегать инцидентов и серьезных аварий.
Он провел со мной три года. Когда он финишировал вторым позади напарника, то тут же сказал мне: «Да пошел ты на ###, ты дал ему лучший двигатель». Ему было всего 14 лет – но с таким мышлением вся карьера может пойти не так. Нужно принимать то, что у тебя есть, и выкладываться на полную.
Он будет хорошо выступать за «Ред Булл», но порой ему нужно считать до десяти, прежде чем что-то говорить – ведь он очень страстный и может сказать что-то неправильное.
Когда ты попадаешь в «Ф-1», нужно быть вежливым. Если говорить о [Максе] Ферстаппене и Хэмилтоне, то они могут говорить, что хотят – но пока ты не достиг такого уровня, нужно действовать более тактично. А Арвид не такой», – сказал Кьеза.