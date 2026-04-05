Мартин Брандл: «У Сайнса тяжелая ситуация. Не знаю, что ему делать»

Брандл высказался о положении Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл ответил на вопрос, может ли Карлос Сайнс покинуть «Уильямс », если учитывать трудное положение команды на старте сезона-2026.

«Куда Карлос пойдет? Он был в «Макларене». Был в системе «Ред Булл» – в [младшей команде] «Торо Россо» [нынешний «Рейсинг Буллз»], как она тогда называлась. Был в «Феррари» и «Уильямсе».

В «Мерседесе» места нет. У Карлоса еще был период в «Рено», которая теперь называется «Альпин». Сложно понять, куда ему идти, чтобы оказаться в более выгодном положении, при этом не обратившись к командам, в которых ему по разным причинам не предложили остаться.

У него тяжелая ситуация. Мне его жаль: хотя у него и нет таланта уровня [Макса] Ферстаппена, он боец. Он похож на своего отца [двукратного чемпиона по ралли Карлоса Сайнса-старшего] – он неумолимый, что довольно часто проявляется.

Некоторые его победы были просто великолепны, так что мне его жаль. Карлос в трудной ситуации, ведь за свою карьеру он выступал за практически половину команд из пелотона.

И если в ближайший год или два вдруг внезапно не появится свободное место, если вдруг «Ред Булл» не понадобится кто-то вместо Макса, который решит уйти в GT и в симрейсинг или что-то в этом духе – то я не знаю, что еще делать Карлосу», – сказал Брандл.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

