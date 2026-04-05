Гельмут Марко: «Нужно сейчас же изменить регламент «Ф-1». Надеюсь, ФИА что-то предпримет»
Бывший советник «Ред Булл» высказался о положении команды из Милтон-Кейнса и новых правилах «Ф-1».
«У «Ред Булл» возникает сильный дефицит темпа в области шасси. Но у команды есть традиция в виде умения полностью изменить ситуацию. Просто это слишком сложно – программное обеспечение играет слишком большую роль.
Не знаю, можно ли исправить новый регламент в течение сезона. Но нужно что-то сделать, пилотаж снова должен начать играть ключевую роль.
У многих пилотов негативный настрой. Нужно сейчас же внести изменения. Надеюсь, ФИА что-то предпримет, чтобы уменьшить роль батареи и сделать упор на двигатель внутреннего сгорания.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
Если хотят электро гонки,то предлагаю ввести отдельный чемпионат Ф1EV,пожалуйста,кому нравиться это,смотрите.
Одна машина отрывается за несколько кругов от другой на 1.8 сек, на следующем круге внезапно становится 0.8 и эти 0.8 съедаются на прямой и тебя проходят. Что за сюр!?