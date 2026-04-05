Гельмут Марко: «Нужно сейчас же изменить регламент «Ф-1». Надеюсь, ФИА что-то предпримет»

Бывший советник «Ред Булл» высказался о положении команды из Милтон-Кейнса и новых правилах «Ф-1».

«У «Ред Булл» возникает сильный дефицит темпа в области шасси. Но у команды есть традиция в виде умения полностью изменить ситуацию. Просто это слишком сложно – программное обеспечение играет слишком большую роль.

Не знаю, можно ли исправить новый регламент в течение сезона. Но нужно что-то сделать, пилотаж снова должен начать играть ключевую роль.

У многих пилотов негативный настрой. Нужно сейчас же внести изменения. Надеюсь, ФИА что-то предпримет, чтобы уменьшить роль батареи и сделать упор на двигатель внутреннего сгорания.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
Всем кто смотрел предыдущие сезоны Ф1,конечно,это всё не может нравиться,неважно кто за кого болеет,квалификации унылое Г.В гонках вообще ничего непонятно,кто,кого,когда обгонит, на пит-стопы вообще поХ.Смотрю Ф1 уже 20 лет,жду сезон с нетерпением всегда,очень жаль,что из моей жизни убрали это удовольствие...

Если хотят электро гонки,то предлагаю ввести отдельный чемпионат Ф1EV,пожалуйста,кому нравиться это,смотрите.
Ответ niktoo
Одна машина отрывается за несколько кругов от другой на 1.8 сек, на следующем круге внезапно становится 0.8 и эти 0.8 съедаются на прямой и тебя проходят. Что за сюр!?
Рекомендуем
Главные новости
«Уильямс» переманил из «Мерседеса» одного из самых опытных инженеров (RN365)
15 минут назад
Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»
31 минуту назад
Изак Аджар: «Гонки стали интереснее. Впервые за долгое время машины с одинаковой скоростью могут обгонять друг друга»
33 минуты назад
Шарль Леклер: «Практикую медитации и работаю с психологом. Очень важно концентрироваться только на том, что ты можешь контролировать сам»
сегодня, 13:08
«Ф-2» проведет гонки в Майами и Монреале вместо ближневосточных. Серия впервые отправится в Северную Америку
сегодня, 13:02
Ральф Шумахер: «Переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом»
сегодня, 12:39
Журналист Нобл о переходе Ламбьязе: «Ферстаппен может подумать, что для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв от «Ф-1»
сегодня, 12:34
Роберт Кубица: «Антонелли часто занимается ерундой в соцсетях – он должен сосредоточиться на завоевании титула»
сегодня, 12:12
Ланс Стролл об участии в гонке ГТ: «У «Астон Мартин» не очень конкурентоспособная машина, возникла идея что-то поменять»
сегодня, 11:56
До сделки с «Маклареном» Ламбьязе отклонил предложение «Астон Мартин» (Sky Sports)
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем