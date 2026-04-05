Гельмут Марко: «Нужно сейчас же изменить регламент «Ф-1». Надеюсь, ФИА что-то предпримет»

Марко призвал изменить регламент «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл » высказался о положении команды из Милтон-Кейнса и новых правилах «Ф-1».

«У «Ред Булл» возникает сильный дефицит темпа в области шасси. Но у команды есть традиция в виде умения полностью изменить ситуацию. Просто это слишком сложно – программное обеспечение играет слишком большую роль.

Не знаю, можно ли исправить новый регламент в течение сезона. Но нужно что-то сделать, пилотаж снова должен начать играть ключевую роль.

У многих пилотов негативный настрой. Нужно сейчас же внести изменения. Надеюсь, ФИА что-то предпримет, чтобы уменьшить роль батареи и сделать упор на двигатель внутреннего сгорания.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

