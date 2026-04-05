Дэвид Култхард о конфликте Ферстаппена с репортером в Японии: «Удивлен, что ФИА никак не отреагировала»
Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард прокомментировал конфликт между Максом Ферстаппеном и репортером The Guardian Джайлсом Ричардсом, которого нидерландец выгнал с пресс-конференции перед Гран-при Японии.
По словам гонщика «Ред Булл», журналист «смеялся ему в лицо» после прошлогоднего Гран-при Абу-Даби. Ричардс это отрицает.
«Я вижу это так: вероятно, Максу и самому не очень приятно из-за этой ситуации. Хотя он абсолютно прав, он не обязан отвечать на вопрос – все же необычно просить кого-то уйти.
Немного удивлен, что ФИА никак не отреагировала. Я не увидел, чтобы федерация сделала какой-нибудь выговор. Ведь если бы Макс сказал слово «дерьмо», то его тут же оштрафовали бы», – отметил Култхард.
«Убирайтесь!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции за вопрос в прошлом году