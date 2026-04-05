Джеймс Хинчклифф: «Сезон-2026 – решающий момент в карьере Сайнса»

Хинчклифф высказался о перспективах Сайнса.

Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1 TV Джеймс Хинчклифф считает, что сезон-2026 станет ключевым в карьере гонщика «Уильямса » Карлоса Сайнса .

«Во многих отношениях это решающий момент в его карьере. У него два варианта: либо он погрязнет в жалости к себе, либо засучит рукава и докажет, что принял правильное решение [перейдя в «Уильямс»]. Никто и не ждал, что он будет бороться за титул в 2026-м», – сказал Хинчклифф.

