Джеймс Хинчклифф: «Сезон-2026 – решающий момент в карьере Сайнса»
Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1 TV Джеймс Хинчклифф считает, что сезон-2026 станет ключевым в карьере гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса.
«Во многих отношениях это решающий момент в его карьере. У него два варианта: либо он погрязнет в жалости к себе, либо засучит рукава и докажет, что принял правильное решение [перейдя в «Уильямс»]. Никто и не ждал, что он будет бороться за титул в 2026-м», – сказал Хинчклифф.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Другое дело, сейчас уже появилось - https://autosport.com.ru/f1/103299-nazvan-potencialnyy-smenshchik-maksa-ferstappena-v-red-bull-racing
Ну - значит или в Феррари, или в РБР (если не Шарль) есть шанс попасть/вернуться.
Но - пока это только гадания (наверняка и у самого Карлоса!).