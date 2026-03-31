  • Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Антонелли достиг впечатляющих результатов за очень короткое время»
Арну похвалил Антонелли за прорыв в новом сезоне.

Бывший пилот «Формулы-1» Рене Арну поделился мнением о том, как Андреа Кими Антонелли удалось начать сезон-2026, одержав две победы в трех Гран-при.

«Не было никаких гарантий того, что Антонелли сразу почувствует себя комфортно и что многое будет даваться ему с определенной легкостью.

Тем более, что он заметно менее опытный гонщик в сравнении со своим напарником Джорджем Расселлом. Среди гонщиков прошлого Айртон Сенна выделялся тем, что умел выжимать максимум в любых условиях. У бразильца был исключительный талант, и он демонстрировал его, выигрывая гонки и сражаясь за титул даже находясь за рулем не самой быстрой машины.

У Кими Антонелли же другой путь в «Ф-1». Он никогда не выступал за такую команду, как «Тоулмен», но уже продемонстрировал свою универсальность. В этом году ему пришлось менять свой стиль пилотажа в сравнении с тем, что было в сезоне-2025, и он достиг впечатляющих результатов за очень короткое время. Мне будет очень любопытно посмотреть за тем, в какого гонщика он вырастет в ближайшие годы», – рассказал Арну.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
