  • В Саудовской Аравии продолжается строительство новой трассы для «Формулы-1»
В Саудовской Аравии сообщили о прогрессе в работе над постройкой новой трассы для «Формулы-1».

«Скоростной парк Киддии» – трасса, спроектированная бывшим пилотом «Ф-1» Алексом Вурцем, является частью спортивно-развлекательного комплекса, расположенного неподалеку от Эр-Рияда.

По плану строительство автодрома должно быть завершено в 2027 году, а первая гонка «Формулы-1» должна пройти годом позже – в сезоне-2028.

На данный момент Гран-при Саудовской Аравии временно проводится на трассе «Джидда» – хотя в нынешнем сезоне гонка с высокой долей вероятности не состоится. Изначально Гран-при Саудовской Аравии должен был пройти в апреле, но этап был отложен на неопределенный срок из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Возможно, Гран-при Саудовской Аравии состоится осень в случае улучшения ситуации в регионе.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
"В нынешнем сезоне гонка с высокой долей вероятности не состоится". Могу билет свой продать за полцены, с работы не получилось отпроситься
