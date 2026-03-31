Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон был всем доволен в Китае, а потом в Японии он выходит на интервью так, будто пришел на похороны»

Альберс критически высказался о настрое Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс по итогам Гран-при Японии высказался об изменении настроения Льюиса Хэмилтона в контексте его отношения к новому регламенту.

После удачного выступления на Гран-при Китая Хэмилтон был одним из немногих, кто положительно высказывался о работе новых болидов. В то время как после неудачи на «Сузуке» настрой британца изменился.

«Не думаю, что со стороны Хэмилтона это был сильный ход. Например, он был всем доволен в Китае, а потом мы приезжаем в Японию и Хэмилтон выходит на интервью с таким видом, будто пришел на похороны. И что сейчас привезут гроб…

Очевидно, что «Феррари» нужен позитивный настрой, команде нужно вырваться из негативной атмосферы. Конечно, можно продолжать жаловаться из-за работы батареи и все такое. Но, с другой стороны, в какой-то момент анализировать события гонки станет просто невозможно. И «Феррари» могут надавать по рукам сверху [за критику новых правил]. Так что им приходится действовать осторожно, и они хотят сохранить позитивный подход.

В «Мерседесе» точно ничего не скажут – учитывая доминирование команды в данный момент. У них как раз все замечательно. Но с уверенностью можно говорить только об одном – ФИА просто не удалось правильно реализовать новый регламент в этом сезоне», – рассказал Альберс.

