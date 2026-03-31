Изак Аджар: «У «Ред Булл» хороший двигатель, но шасси работает ужасно»

Аджар рассказал о проблемах «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Японии , отметив, что команде нужно работать над улучшением шасси, чтобы бороться за самые высокие места.

«У нас был очень плохой темп в гонке. Да, я не могу сказать, что это стало неожиданностью, но в гонке ситуация даже ухудшилась в сравнении с предыдущими днями по ходу этого гоночного уик-энда.

Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.

И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У «Ред Булл» хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная», – рассказал Аджар.

