1

Изак Аджар: «У «Ред Булл» хороший двигатель, но шасси работает ужасно»

Аджар рассказал о проблемах «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что команде нужно работать над улучшением шасси, чтобы бороться за самые высокие места.

«У нас был очень плохой темп в гонке. Да, я не могу сказать, что это стало неожиданностью, но в гонке ситуация даже ухудшилась в сравнении с предыдущими днями по ходу этого гоночного уик-энда.

Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.

И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У «Ред Булл» хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная», – рассказал Аджар.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Японии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoИзак Аджар
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорнера уволили, Марко на пенсии. Ньюи такой:
В принципе, можно и вернуться :))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
