Изак Аджар: «У «Ред Булл» хороший двигатель, но шасси работает ужасно»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что команде нужно работать над улучшением шасси, чтобы бороться за самые высокие места.
«У нас был очень плохой темп в гонке. Да, я не могу сказать, что это стало неожиданностью, но в гонке ситуация даже ухудшилась в сравнении с предыдущими днями по ходу этого гоночного уик-энда.
Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.
И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У «Ред Булл» хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная», – рассказал Аджар.
