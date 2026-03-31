  Фернандо Алонсо: «Первая половина сезона будет для «Астон Мартин» тяжелой, в Майами ничего не изменится»
Фернандо Алонсо: «Первая половина сезона будет для «Астон Мартин» тяжелой, в Майами ничего не изменится»

Алонсо не ждет быстрого прогресса от «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на ближайшие гонки.

Алонсо отметил, что отмена Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии никак не поможет «Астон Мартин» быстрее улучшить болид, поскольку план обновлений уже был расписан на ближайшие несколько месяцев.

«Могу сказать, что сейчас ничего не изменится. Да, мы упорно работаем над исправлением ситуации. Но в «Формуле-1» не бывает чудес – они не происходят так быстро, к следующей же гонке. Так что мы продолжим работу, но первая половина сезона в любом случае будет для «Астон Мартин» очень тяжелой. Надеюсь, что вторая половина сезона сложится немного лучше.

Отмена двух гонок? Ну, единственное, чем это поможет нам – «Астон Мартин» не финиширует последней в Бахрейне и Саудовской Аравии. Да, мы будем месяц работать над улучшением болида, однако план по подготовке обновлений уже заранее был расписан на 3-4 месяца вперед.

Так что на Гран-при Майами наша машина сильно не изменится. Хотя это не значит, что за время, появившееся у команды, мы не сможем найти какие-то решения, которые сможем применить во второй половине сезона», – рассказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
