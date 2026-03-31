Фернандо Алонсо: «Первая половина сезона будет для «Астон Мартин» тяжелой, в Майами ничего не изменится»

Алонсо не ждет быстрого прогресса от «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на ближайшие гонки.

Алонсо отметил, что отмена Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии никак не поможет «Астон Мартин » быстрее улучшить болид, поскольку план обновлений уже был расписан на ближайшие несколько месяцев.

«Могу сказать, что сейчас ничего не изменится. Да, мы упорно работаем над исправлением ситуации. Но в «Формуле-1» не бывает чудес – они не происходят так быстро, к следующей же гонке. Так что мы продолжим работу, но первая половина сезона в любом случае будет для «Астон Мартин» очень тяжелой. Надеюсь, что вторая половина сезона сложится немного лучше.

Отмена двух гонок? Ну, единственное, чем это поможет нам – «Астон Мартин» не финиширует последней в Бахрейне и Саудовской Аравии. Да, мы будем месяц работать над улучшением болида, однако план по подготовке обновлений уже заранее был расписан на 3-4 месяца вперед.

Так что на Гран-при Майами наша машина сильно не изменится. Хотя это не значит, что за время, появившееся у команды, мы не сможем найти какие-то решения, которые сможем применить во второй половине сезона», – рассказал Алонсо.

