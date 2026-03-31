Директор «Тойоты»: «Есть вероятность, что в будущем компания поработает с Дуэном»
Директор «Тойоты» по автоспорту Масая Кадзи высказался о неудачной попытке резервиста «Хааса» Джека Дуэна попасть в «Супер-Формулу».
Австралиец пытался перейти в японский чемпионат, однако из-за финансовых вопросов и аварий Дуэна на постсезонных тестах на «Сузуке» команда «Кондо Рейсинг» предпочла отказаться от кандидатуры Джека.
«Его целью всегда была «Ф-1». Он мог стать заводским пилотом «Тойоты», однако у меня есть ощущение, что «Супер-Формула» не была у него в приоритете.
Конечно, на тестах были инциденты, однако «Кондо Рейсинг» они не беспокоили, команда была готова поддержать Джека.
Думаю, он сомневался насчет своего дальнейшего пути. Еще один фактор – бюджет. Были и другие аспекты. Но не думаю, что он намеревался полностью посвятить себя «Супер-Формуле», ему нужно было определиться с приоритетами.
Не думаю, что инциденты в повороте «Дегнер» стали причиной его решения. Не думаю, что кто-то вообще принимал решения только из-за этого.
Сотрудничество «Тойоты» и Дуэна? Есть вероятность, что в будущем мы поработаем вместе. [То, что Дуэн не попал в «Супер-Формулу»] не значит, что у нас плохие отношения. В ситуации нет ничего негативного», – сказал Кадзи.
Джек Дуэн: «Решение о моем увольнении из «Альпин» приняли еще до первой гонки сезона-2025»