Маттиа Бинотто: «Сохраню за собой роль руководителя «Ауди», но мне понадобится заместитель»

Бинотто понадобится заместитель.

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о кадровых перестановках в команде.

После того, как Джонатан Уитли решил принять предложение «Астон Мартин » и покинул команду, Бинотто как минимум временно взял на себя его обязанности.

При этом, по словам итальянца, «Ауди » не будет искать Уитли прямую замену и Бинотто сохранит за собой пост руководителя. Однако при этом Бинотто признал, что ему понадобится заместитель, поскольку он сам не сможет присутствовать на всех Гран-при.

«Нет, на будущее мы не ищем нового человека на должность руководителя команды. Я сохраню за собой эту роль. Однако мне понадобится кто-то в качестве заместителя – кто сможет помогать в руководстве команды во время гоночных уик-эндов. Поскольку сам я не всегда смогу приезжать на Гран-при.

Мне в основном нужно сосредоточиться на работе на базе, именно там требуется больше всего изменений. Поэтому важно, чтобы кто-то мог оказать поддержку в руководстве по ходу гоночных уик-эндов», – рассказал Бинотто.

