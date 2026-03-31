  • Макс Ферстаппен: «Собираюсь ли участвовать в «Супер ГТ»? Посмотрим. Хотел бы погонять на такой машине»
Макс Ферстаппен: «Собираюсь ли участвовать в «Супер ГТ»? Посмотрим. Хотел бы погонять на такой машине»

Ферстаппен высказался об идее поучаствовать в «Супер ГТ».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от частных тестов на трассе «Фудзи», где опробовал современную технику чемпионата «Супер ГТ» в дождевых условиях.

В частности, нидерландец проехал за рулем «Ниссана» Z NISMO GT500.

«Было очень весело. Жаль, что был сильный дождь, из-за чего мне не удалось много поездить. Я хотел погонять подольше.

Это потрясающая машина. Сама категория невероятная. Попробовать поездить на такой машине и ощутить сцепление на мокрой трассе – классный опыт. Она весьма отличается от европейских авто. Здорово поездить на другой технике.

Поучаствовать в «Супер ГТ»? Ну не знаю… Думаю, это классная категория, но я бы хотел, чтобы здесь было больше этапов, которые могут восприниматься как нечто самостоятельное. Если бы здесь были такие гонки, то было бы проще принять участие в одном заезде. Трудно проехать полноценный сезон.

Участвовать только в одной гонке не всегда правильно, так что стоит подождать – а там посмотрим. Я бы хотел погонять на такой машине. Она напоминает мне старый ДТМ. Было здорово наблюдать за теми гонками», – сказал Ферстаппен.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
Рекомендуем
Главные новости
Маттиа Бинотто: «Сохраню за собой роль руководителя «Ауди», но мне понадобится заместитель»
7 минут назад
Антонелли, Пиастри и Гасли – в тройке лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»
42 минуты назад
Валттери Боттас: «В Японии оба «Кадиллака» снова финишировали – очень хороший результат»
сегодня, 14:29
Лоран Мекьес: «Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров «Ред Булл» стоит ждать чудес на Гран-при Майами»
сегодня, 14:00
Серхио Перес о 17-м месте в Японии: «Лучшая гонка «Кадиллака» на данный момент»
сегодня, 13:53
Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»
сегодня, 13:32
Тед Кравиц: «Во время тестов мотора у «Хонды» не было вибраций. Они проявились только с шасси «Астон Мартин»
сегодня, 13:11
Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
сегодня, 13:01
Дженсон Баттон: «Сейчас Ферстаппен готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно»
сегодня, 12:19
Оскар Пиастри о 2-м месте в Японии: «В данный момент такой результат для «Макларена» можно приравнять к победе»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем