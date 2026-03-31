Макс Ферстаппен: «Собираюсь ли участвовать в «Супер ГТ»? Посмотрим. Хотел бы погонять на такой машине»

Ферстаппен высказался об идее поучаствовать в «Супер ГТ».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от частных тестов на трассе «Фудзи», где опробовал современную технику чемпионата «Супер ГТ» в дождевых условиях.

В частности, нидерландец проехал за рулем «Ниссана » Z NISMO GT500.

«Было очень весело. Жаль, что был сильный дождь, из-за чего мне не удалось много поездить. Я хотел погонять подольше.

Это потрясающая машина. Сама категория невероятная. Попробовать поездить на такой машине и ощутить сцепление на мокрой трассе – классный опыт. Она весьма отличается от европейских авто. Здорово поездить на другой технике.

Поучаствовать в «Супер ГТ »? Ну не знаю… Думаю, это классная категория, но я бы хотел, чтобы здесь было больше этапов, которые могут восприниматься как нечто самостоятельное. Если бы здесь были такие гонки, то было бы проще принять участие в одном заезде. Трудно проехать полноценный сезон.

Участвовать только в одной гонке не всегда правильно, так что стоит подождать – а там посмотрим. Я бы хотел погонять на такой машине. Она напоминает мне старый ДТМ. Было здорово наблюдать за теми гонками», – сказал Ферстаппен.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

