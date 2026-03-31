Антонелли, Пиастри и Гасли – в тройке лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Японии.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За этап на «Сузуке» наиболее высокую оценку среди участников получил победитель гонки Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 9,2 балла. Второе место в рейтинге разделили между собой финишировавший на второй позиции Оскар Пиастри («Макларен») и занявший 7-е место Пьер Гасли («Альпин») – с оценкой в 9,0 балла.

Рейтинг пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 9,2

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,0

2. Пьер Гасли («Альпин») – 9,0

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6

5. Эстебан Окон («Хаас») – 7,6

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,2

9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,0

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,0

