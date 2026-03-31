  • Валттери Боттас: «В Японии оба «Кадиллака» снова финишировали – очень хороший результат»
Валттери Боттас: «В Японии оба «Кадиллака» снова финишировали – очень хороший результат»

Боттас высказался о результатах уик-энда в Японии.

Пилот «Кадиллака» прокомментировал итоги Гран-при Японии, где финишировал 19-м.

«Еще один финиш обеих машин – очень хороший результат для команды. Мне немного не хватило темпа, из-за чего не получилось побороться с «Астон Мартин». Нужно будет это проанализировать.

Мы попробовали другую стратегию, стартовав на «харде», но, к сожалению, это не сработало. Однако на протяжении уик-энда болидом было все приятнее управлять, количество проблем сокращалось. Мы многое выяснили – это будет полезно при подготовке к следующей гонке.

Теперь мы отправляемся на перерыв после первых трех гонок. У нас появляется возможность проанализировать всю собранную информацию и уделить больше времени работе над машиной. В команде позитивная атмосфера, мы полностью сконцентрированы на подготовке к первому домашнему Гран-при, который пройдет в Майами», – сказал Боттас.  

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Лоран Мекьес: «Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров «Ред Булл» стоит ждать чудес на Гран-при Майами»
31 минуту назад
Серхио Перес о 17-м месте в Японии: «Лучшая гонка «Кадиллака» на данный момент»
38 минут назад
Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»
59 минут назад
Тед Кравиц: «Во время тестов мотора у «Хонды» не было вибраций. Они проявились только с шасси «Астон Мартин»
сегодня, 13:11
Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
сегодня, 13:01
Дженсон Баттон: «Сейчас Ферстаппен готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно»
сегодня, 12:19
Оскар Пиастри о 2-м месте в Японии: «В данный момент такой результат для «Макларена» можно приравнять к победе»
сегодня, 11:55
Йос Ферстаппен: «Тото Вольфф и «Мерседес» захотят, чтобы регламент не менялся как можно дольше»
сегодня, 11:21
Пьер Гасли: «Вокруг новых правил «Ф-1» слишком много негатива»
сегодня, 11:18
«Феррари» планирует провести тесты на «Муджелло» и «Монце» в апреле
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем