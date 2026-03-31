Валттери Боттас: «В Японии оба «Кадиллака» снова финишировали – очень хороший результат»

Боттас высказался о результатах уик-энда в Японии.

Пилот «Кадиллака » прокомментировал итоги Гран-при Японии , где финишировал 19-м.

«Еще один финиш обеих машин – очень хороший результат для команды. Мне немного не хватило темпа, из-за чего не получилось побороться с «Астон Мартин». Нужно будет это проанализировать.

Мы попробовали другую стратегию, стартовав на «харде», но, к сожалению, это не сработало. Однако на протяжении уик-энда болидом было все приятнее управлять, количество проблем сокращалось. Мы многое выяснили – это будет полезно при подготовке к следующей гонке.

Теперь мы отправляемся на перерыв после первых трех гонок. У нас появляется возможность проанализировать всю собранную информацию и уделить больше времени работе над машиной. В команде позитивная атмосфера, мы полностью сконцентрированы на подготовке к первому домашнему Гран-при, который пройдет в Майами», – сказал Боттас .

