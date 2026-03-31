  Лоран Мекьес: «Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров «Ред Булл» стоит ждать чудес на Гран-при Майами»
Лоран Мекьес: «Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров «Ред Булл» стоит ждать чудес на Гран-при Майами»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о перспективах команды на ближайшие гонки, отметив, что к Гран-при Майами в «Ред Булл» постараются решить основные проблемы с работой болида.

«Нам нужно время, чтобы смоделировать то, что мы видим в данных, полученных в аэродинамической трубе, в нашем симуляторе, проверить некоторые факторы чувствительности в работе нашего болида. И все это мы можем сделать без участия в гонках.

Значит ли это, потом мы приедем в Майами и как по волшебству решим все свои проблемы? Нет. Но, опять же, я уверен в том, что команда докопается до сути и мы начнем вносить изменения в работу болида уже на Гран-при Майами. При этом только время на круге даст и работа на реальной трассе даст нам понять, действительно ли «Ред Булл» движется в правильном направлении.

Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров нам стоит ждать чудес. Потому что речь идет о существенном отставании. Но нам бы хотелось увидеть машину, с которой наши гонщики снова смогут атаковать, после чего мы оценим отставание от соперников уже в новых условиях. В остальном же проблемы будут решаться путем работы над развития болида по ходу всего сезона», – рассказал Мекьес.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Меня удивило и порадовало, что Буллы в Сузуке норм стартовали. Я ожидал, что Макс снова откатится в хвост пелотона как в Китае, но нет, в этот раз даже чуть отыграли на старте.

Ну и что обе тачки впервые до финиша добрались, тоже прогресс)
Ответ Подельман Кесельмана
Так РБР никогда не была из тех команд, которые долго в хвосте готовы сидеть - у них есть и средства, и возможности на исправление.
Т.ч. в любом случае - РБР будет догонять.
А уж как (быстро!) у них это сейчас получится - посмотрим.
Сейчас они говорят, что СУ у них норм, а проблемы с шасси. Посмотрим...
Рекомендуем
Главные новости
Серхио Перес о 17-м месте в Японии: «Лучшая гонка «Кадиллака» на данный момент»
30 минут назад
Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»
51 минуту назад
Тед Кравиц: «Во время тестов мотора у «Хонды» не было вибраций. Они проявились только с шасси «Астон Мартин»
сегодня, 13:11
Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
сегодня, 13:01
Дженсон Баттон: «Сейчас Ферстаппен готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно»
сегодня, 12:19
Оскар Пиастри о 2-м месте в Японии: «В данный момент такой результат для «Макларена» можно приравнять к победе»
сегодня, 11:55
Йос Ферстаппен: «Тото Вольфф и «Мерседес» захотят, чтобы регламент не менялся как можно дольше»
сегодня, 11:21
Пьер Гасли: «Вокруг новых правил «Ф-1» слишком много негатива»
сегодня, 11:18
«Феррари» планирует провести тесты на «Муджелло» и «Монце» в апреле
сегодня, 10:41
Изак Аджар: «Настроение в «Ред Булл»? Не очень хорошее»
сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем