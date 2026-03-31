Лоран Мекьес: «Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров «Ред Булл» стоит ждать чудес на Гран-при Майами»

Мекьес не ждет быстрого прогресса «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о перспективах команды на ближайшие гонки, отметив, что к Гран-при Майами в «Ред Булл» постараются решить основные проблемы с работой болида.

«Нам нужно время, чтобы смоделировать то, что мы видим в данных, полученных в аэродинамической трубе, в нашем симуляторе, проверить некоторые факторы чувствительности в работе нашего болида. И все это мы можем сделать без участия в гонках.

Значит ли это, потом мы приедем в Майами и как по волшебству решим все свои проблемы? Нет. Но, опять же, я уверен в том, что команда докопается до сути и мы начнем вносить изменения в работу болида уже на Гран-при Майами. При этом только время на круге даст и работа на реальной трассе даст нам понять, действительно ли «Ред Булл» движется в правильном направлении.

Не думаю, что в плане сокращения отставания от лидеров нам стоит ждать чудес. Потому что речь идет о существенном отставании. Но нам бы хотелось увидеть машину, с которой наши гонщики снова смогут атаковать, после чего мы оценим отставание от соперников уже в новых условиях. В остальном же проблемы будут решаться путем работы над развития болида по ходу всего сезона», – рассказал Мекьес.

