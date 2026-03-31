Серхио Перес о 17-м месте в Японии: «Лучшая гонка «Кадиллака» на данный момент»
Пилот «Кадиллака» поделился впечатлениями от Гран-при Японии, где стал 17-м.
«Мы провели лучшую гонку на данный момент. За короткое время нам удалось достичь значительного прогресса. Мы можем быть довольны тем, что вновь финишировали двумя машинами.
В квалификации у нас возникли некоторые проблемы с подачей топлива, но в гонке все было под контролем.
Мы были явно быстрее «Астон Мартин», наш темп заметно улучшается. Надеюсь, обновления, которые мы привезем в Майами, позволят нам стать еще быстрее», – сказал Перес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
