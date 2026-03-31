  • Спортс
  • Авто
  • Новости
7

Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»

Йос Ферстаппен критически высказался о новой «Формуле-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен считает, что в условиях нового технического регламента лучшие гонщики чемпионата, к коим относится и его сын Макс, лишились возможность обеспечивать результат за счет своего мастерства.

По мнению Ферстаппена-старшего, в «Ф-1» будут держаться за новый регламент, поскольку хаос в гонках все равно привлекает зрителей.

«Гонщик должен вознаграждаться за свою смелость и мастерство. Но если сейчас гонщик входит в поворот на максимально возможной скорости, то затем по ходу круга [из-за особенностей работы болида] только потеряет время и станет медленнее. Все это лишает гонки их истинного смысла.

Пилоты сосредоточены только на работе с батареей. И в таких условиях гонщикам вроде Макса сложнее сделать разницу [за счет мастерства]. Но дело даже не в этом. А в том, что сейчас все гонщики практически полностью лишились возможности демонстрировать свой талант.

Подобраться к сопернику в слип-стрим, постараться провести более позднее торможение, и затем совершить обгон – вот, что такое гонки, на мой взгляд. Теперь же большая часть обгонов происходит в середине прямой, потому что у одного из гонщиков просто заканчивается заряд батареи.

Извините, но это не имеет никакого отношения к настоящему обгонному маневру. Сейчас «Формула-1» занимается тем, что создает хаос. И этот хаос привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам все это не имеет никакого отношения», – рассказал Ферстаппен-старший.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
регламент
Йос Ферстаппен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Формула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Йос, правильно говорит
Верните нам 2005 год, дайте нынешним гонщикам трехлитровый V10, без ДРС без КЕРС и всяких батареек, болиды в полтора раза меньше и на 150 кг легче, дозаправки, и вы посмотрите как должны выглядеть настоящие гонки! И выгоните Доменикала из ФИА. Он просто берет деньги у мерседеса, и делает регламент выгодный мерседесу!
Ответ sergeo
Ок, только не V10, а сразу V12.
Дозаправки нафиг не нужны - никогда не понимал смысла в них.
Вам гонять или дозаправляться?????????
Если дозаправляться - так и сидите на заправке, нафига гоняться)))))))
Ну и да, конечно - вместо Стефано Доменикали надо взять того, который сделает регламент ... - кому выгодным сделать надо регламент??
Максу/Йосу, если только.
Ответ sergeo
Там где 2005, там и 2004. Такой себе год был с точки зрения зрелищности.
СДВГшникам норм
Лавандовый забодяжили и можно повтыкать гоночки
Йос Ферстапен гонялся с 1994го по 2003й. С усилителем руля, прижимающей аэродинамикой, секвентальной полу-автоматической коробкой передач и электронным управлением двигателем.

С точки зрения гонщиков, гонявшихся в Ф-1 до появления этих технологий (т.е до ~1968го года) - начиная с Альберто Аскари и заканчивая Джимом Кларком - его обгоны из-за описанных выше помогающих гонщику технологий, тоже не имели отношения к настоящему обгонному манёвру ;)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
