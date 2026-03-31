Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен считает, что в условиях нового технического регламента лучшие гонщики чемпионата, к коим относится и его сын Макс, лишились возможность обеспечивать результат за счет своего мастерства.
По мнению Ферстаппена-старшего, в «Ф-1» будут держаться за новый регламент, поскольку хаос в гонках все равно привлекает зрителей.
«Гонщик должен вознаграждаться за свою смелость и мастерство. Но если сейчас гонщик входит в поворот на максимально возможной скорости, то затем по ходу круга [из-за особенностей работы болида] только потеряет время и станет медленнее. Все это лишает гонки их истинного смысла.
Пилоты сосредоточены только на работе с батареей. И в таких условиях гонщикам вроде Макса сложнее сделать разницу [за счет мастерства]. Но дело даже не в этом. А в том, что сейчас все гонщики практически полностью лишились возможности демонстрировать свой талант.
Подобраться к сопернику в слип-стрим, постараться провести более позднее торможение, и затем совершить обгон – вот, что такое гонки, на мой взгляд. Теперь же большая часть обгонов происходит в середине прямой, потому что у одного из гонщиков просто заканчивается заряд батареи.
Извините, но это не имеет никакого отношения к настоящему обгонному маневру. Сейчас «Формула-1» занимается тем, что создает хаос. И этот хаос привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам все это не имеет никакого отношения», – рассказал Ферстаппен-старший.
Дозаправки нафиг не нужны - никогда не понимал смысла в них.
Вам гонять или дозаправляться?????????
Если дозаправляться - так и сидите на заправке, нафига гоняться)))))))
Ну и да, конечно - вместо Стефано Доменикали надо взять того, который сделает регламент ... - кому выгодным сделать надо регламент??
Максу/Йосу, если только.
С точки зрения гонщиков, гонявшихся в Ф-1 до появления этих технологий (т.е до ~1968го года) - начиная с Альберто Аскари и заканчивая Джимом Кларком - его обгоны из-за описанных выше помогающих гонщику технологий, тоже не имели отношения к настоящему обгонному манёвру ;)