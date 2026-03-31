Йос Ферстаппен: «В «Ф-1» создают хаос, который привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам это не имеет никакого отношения»

Йос Ферстаппен критически высказался о новой «Формуле-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен считает, что в условиях нового технического регламента лучшие гонщики чемпионата, к коим относится и его сын Макс , лишились возможность обеспечивать результат за счет своего мастерства.

По мнению Ферстаппена-старшего, в «Ф-1» будут держаться за новый регламент, поскольку хаос в гонках все равно привлекает зрителей.

«Гонщик должен вознаграждаться за свою смелость и мастерство. Но если сейчас гонщик входит в поворот на максимально возможной скорости, то затем по ходу круга [из-за особенностей работы болида] только потеряет время и станет медленнее. Все это лишает гонки их истинного смысла.

Пилоты сосредоточены только на работе с батареей. И в таких условиях гонщикам вроде Макса сложнее сделать разницу [за счет мастерства]. Но дело даже не в этом. А в том, что сейчас все гонщики практически полностью лишились возможности демонстрировать свой талант.

Подобраться к сопернику в слип-стрим, постараться провести более позднее торможение, и затем совершить обгон – вот, что такое гонки, на мой взгляд. Теперь же большая часть обгонов происходит в середине прямой, потому что у одного из гонщиков просто заканчивается заряд батареи.

Извините, но это не имеет никакого отношения к настоящему обгонному маневру. Сейчас «Формула-1 » занимается тем, что создает хаос. И этот хаос привлекает определенный тип зрителей. Но к гонкам все это не имеет никакого отношения», – рассказал Ферстаппен-старший.

