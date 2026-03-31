Тед Кравиц: «Во время тестов мотора у «Хонды» не было вибраций. Они проявились только с шасси «Астон Мартин»
Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился подробностями о проблемах мотора «Хонды», связанных с вибрациями.
«В «Хонде» объяснили, как они пришли к нынешней ситуации после четырех титулов Макса Ферстаппена, которые он взял подряд с их мотором.
И их объяснение, по словам президента «Хонды» [вернее руководителя гоночного подразделения] Кодзи Ватанабэ, звучит так: они поздно приступили к работе над силовой установкой, позже остальных, из-за корпоративного решения «Хонды» о возвращении в «Формулу-1» после ухода из чемпионата.
И во-вторых, когда они тестировали установку – и вот тут интересно, мы этого прежде не слышали – у них не было вибраций. Но когда мотор встроили в шасси «Астон Мартин», вибрации внезапно появились. Это странно. Для «Хонды» это очень важная информация», – рассказал Кравиц.
Уже писал в т.ч. и тут, что основной источник, где может возникнуть резонанс в машине - это коробка передач. Её несущий корпус соединяет двигатель с одной стороны и заднюю подвеску и диффузор/антикрыло с другой + свои вибрации от шестерней.
И это первый раз, когда команда делает коробку передач самостоятельно за очень долгое время - со времён Джордана не делали и получали ещё вместе с двигателями Феррари и Мерседес. Хонда же после возвращения в 2015 коробку уже не делала.
Вильямс несколько лет назад отказались от изготоления своей коробки и стали покупать у Мерседеса - т.к. очень сложно и получается хуже. А Каддилак в этом году покупает внутренности коробки у Феррари, но делает свой корпус (чтобы разместить точки крепления задней подвески иначе) и тоже не всё хорошо в плане вибраций (хотя у них и сложности с качеством изготовления корпусных деталей - так что винить только вибрации в отваливающихся частях машины сложно)