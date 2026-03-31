Тед Кравиц: «Во время тестов мотора у «Хонды» не было вибраций. Они проявились только с шасси «Астон Мартин»

Кравиц высказался о проблемах двигателя «Хонды».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился подробностями о проблемах мотора «Хонды», связанных с вибрациями.

«В «Хонде» объяснили, как они пришли к нынешней ситуации после четырех титулов Макса Ферстаппена, которые он взял подряд с их мотором.

И их объяснение, по словам президента «Хонды» [вернее руководителя гоночного подразделения] Кодзи Ватанабэ, звучит так: они поздно приступили к работе над силовой установкой, позже остальных, из-за корпоративного решения «Хонды» о возвращении в «Формулу-1» после ухода из чемпионата.

И во-вторых, когда они тестировали установку – и вот тут интересно, мы этого прежде не слышали – у них не было вибраций. Но когда мотор встроили в шасси «Астон Мартин », вибрации внезапно появились. Это странно. Для «Хонды» это очень важная информация», – рассказал Кравиц.

