  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
5

Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»

Расселл намерен оставить в прошлом неудачу в Японии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что на Гран-при Японии вполне мог одержать победу, если бы он не провел свой пит-стоп за круг до того, как на трассе появилась машина безопасности.

По мнению Расселла, у него были шансы победить и на этапе в Китае. Обе эти гонки в итоге выиграть его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.

«Прошло лишь 3 гонки из 22-х. И, как я уже говорил, еще бы один круг [если бы Расселл дождался машины безопасности], и победа была бы за мной, я в этом уверен.

Да и в Китае, если бы не проблема в квалификации, возможно…В той же квалификации к спринту я был быстрее на 0,3 секунды. Так что возможно, что и в основной квалификации я мог выиграть поул, а затем и гонку.

Так что да, так бывает. Это гонки. Теперь впереди перерыв в четыре недели, так что сохранять набранный темп не нужно. Сейчас нужно перегрузиться, начать все с нуля и подготовиться к следующей гонке», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Китая
Мерседес
Джордж Расселл
Гран-при Японии
Формула-1
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, прям чувствуется уверенность)))
Тото не нужен еще один Хэмилтон с большими запросами по зп))
Антонелли и моложе, и пока легко управляемый)). Плюс результаты есть
Да не бомбит у меня, не бомбит
как ты собрался победить то, если всё никак не мог проехать мимо фур, которые в этот уикэнд вообще не были конкурентноспособными в плане общей победы?
да и Пиастри ты обогнать не мог и вообще начал отставать от него
никого не обогнал но точно победил бы, вот точно
Джорджик, заткнись, и работай дальше! Хватит уже ныть!
Жалкое зрелище .jpeg
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
