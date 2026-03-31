Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что на Гран-при Японии вполне мог одержать победу, если бы он не провел свой пит-стоп за круг до того, как на трассе появилась машина безопасности.
По мнению Расселла, у него были шансы победить и на этапе в Китае. Обе эти гонки в итоге выиграть его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.
«Прошло лишь 3 гонки из 22-х. И, как я уже говорил, еще бы один круг [если бы Расселл дождался машины безопасности], и победа была бы за мной, я в этом уверен.
Да и в Китае, если бы не проблема в квалификации, возможно…В той же квалификации к спринту я был быстрее на 0,3 секунды. Так что возможно, что и в основной квалификации я мог выиграть поул, а затем и гонку.
Так что да, так бывает. Это гонки. Теперь впереди перерыв в четыре недели, так что сохранять набранный темп не нужно. Сейчас нужно перегрузиться, начать все с нуля и подготовиться к следующей гонке», – рассказал Расселл.
Тото не нужен еще один Хэмилтон с большими запросами по зп))
Антонелли и моложе, и пока легко управляемый)). Плюс результаты есть
да и Пиастри ты обогнать не мог и вообще начал отставать от него
никого не обогнал но точно победил бы, вот точно