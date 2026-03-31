  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон: «Сейчас Ферстаппен готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно»
1

Дженсон Баттон: «Сейчас Ферстаппен готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно»

Баттон поддерживает увлечение Ферстаппена разными гонками.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о том, что поддерживает решение Макса Ферстаппена уделять все больше времени выступлениям в гонках на выносливость.

При этом Баттон сомневается, что возможность гоняться в других сериях и возможность получать там удовольствие от заездов в лучшую сторону изменит мнение Ферстаппена о текущей ситуации в «Формуле-1».

«Лично меня радует подобное разнообразие в автоспорте. Что есть много категорий, которые может попробовать гонщик. В данном случае гонки – это не теннис, где не так много разнообразия. В автоспорте же существует множество разнообразных категорий – гонки на выносливость, гонки в мульти-классе и так далее. И мне кажется, что именно такие гонки сейчас заставляют Макса Ферстаппена улыбаться.

Макс [в гонке на «Нюрбургринге»] только и делал, что обгонял соперников, а на прошлой неделе он покатался за рулем болида Super GT под проливным дождем на «Фудзи». Это машины класса GT500. Я гонялся на таких в 2018-2019 году, и это было очень здорово. Сейчас Макс готов сесть за руль любого болида, и мне кажется, что это классно.

Можно ли сказать, что Макс решил так устроить себе выходные? Ну, я не думаю, что это [участие в гонках на выносливость] сейчас изменит его мнение о «Формуле-1».

Мне кажется, что его мнение о «Формуле-1» изменится в тот момент, когда он начнет снова выигрывать гонки. Но участие в других сериях сейчас помогает Максу себя реализовать: он может выступать на других машинах и при этом претендовать на победы», – рассказал Баттон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
logoФормула-1
logoДженсон Баттон
GT
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
logoРед Булл
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"Мне кажется, что его мнение о «Формуле-1» изменится в тот момент, когда он начнет снова выигрывать гонки" - о чем и речь
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
