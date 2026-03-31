Оскар Пиастри о 2-м месте в Японии: «В данный момент такой результат для «Макларена» можно приравнять к победе»

Пиастри доволен 2-м местом в Японии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Японии , отметив, что остался доволен своим выступлением и работой команды.

«Не уверен, что я могу выделить какой-то один аспект, которым был бы особенно сильно доволен. Но да, очевидно, что мы отлично отработали на старте гонки.

Мы здорово справились с оптимизацией использования имеющихся у нас возможностей. По ходу свободных заездов мы подобрали оптимальный вариант настроек болида, и потом смогли вернуться к нему в квалификации.

Мы смогли добиться неплохого понимания того, что именно хотим получить от работы силовой установки, как настроить двигатель к условиям квалификации. А потом и в гонке.

Во время тренировок старта у нас все получалось очень хорошо. Думаю, приятным сюрпризом стал и наш темп в гонке. Вероятно, нам здорово помогло то, что мы оказались в чистом воздухе уже на старте заезда. И в целом мы тоже неплохо себя проявили, до первого пит-стопа мне удалось даже немного оторваться от Джорджа Расселла.

Хорошей была и стратегия. Так что да, я думаю, что мы отлично справились со всеми аспектами. К сожалению, этого все равно оказалось недостаточно для победы, но я думаю, что в данный момент такой результат можно приравнять к победе», – рассказал Пиастри.

