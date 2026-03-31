Пьер Гасли: «Вокруг новых правил «Ф-1» слишком много негатива»

Гасли высказался о новых правилах «Ф-1».

Пилот «Альпин» поделился мнением о новом регламенте «Ф-1», отметив, что многие слишком отрицательно относятся к полуэлектрическим моторам.

«По правде говоря, мне кажется, что вокруг новых правил слишком много негатива – и мне это не нравится. Я правда считаю, что мы слишком мало внимания уделяем навыкам пилотов.

Когда ты проезжаешь первый сектор [на «Сузуке»] при определенном уровне сцепления, то батарея и все прочее не имеют значения. Ты все еще должен выжать максимум из имеющегося сцепления.

Но да, я определенно согласен с чувствами других пилотов относительно ситуации на прямых, работы с батареей и прочего.

Я верю в «Ф-1». Думаю, в этом плане мы все согласны, мы видим одно и то же. Мы говорим на одном языке. Мы все хотим, что спорт как можно лучше. Уверен, мы сделаем все возможное.

Авария [Оливера] Бермэна? Это нечто новое. В прошлом такого не случалось. У силовых установок отличается подход [к работе с электроэнергией]. Думаю, мы все согласны, что все это нужно изучить. И уверен, что за перерыв из 4-5 недель все постараются, чтобы улучшить «Ф-1», – сказал Гасли.  

Пьер Гасли о болиде «Альпин» 2026 года: «Лучшая машина в моей карьере. Надеюсь, получится догнать лидеров»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
