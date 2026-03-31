Йос Ферстаппен: «Тото Вольфф и «Мерседес» захотят, чтобы регламент не менялся как можно дольше»

Йос Ферстаппен сомневается в скором изменении регламента «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мнением о том, стоит ли ждать серьезных изменений в техническом регламенте и поведении болидов в ближайшем будущем.

После первых гонок многие гонщики, в том числе Макс Ферстаппен , подвергли поведение новых болидов сильной критике – наибольшие претензии вызывают особенности работы гибридных двигателей и эффект супер-клиппинга, когда машина может сама сбросить скорость на прямой из-за необходимости восстановить заряд батареи.

На 9 апреля намечено совещание с участием представителей ФИА , руководства «Ф-1» и команд чемпионата, на котором будут обсуждаться возможные поправки к регламенту.

«Убежден, что они [«Ф-1» и ФИА] прислушиваются к Максу [и другим пилотам]. Возможно, что они внесут какие-то небольшие изменения и в регламент этого года. Хотя вряд ли это что-то изменит. Надеюсь, что крупные изменения последуют в следующем сезоне, а если потребуется, то и в дальнейшем.

Особенно меня радует то, что Макс говорит все как есть. И то, что он мой сын, в данном случае просто совпадение. И нам следует ценить то, что такие гонщики все еще существуют.

При этом понятно, что в дело замешана политика, как и всегда бывает в подобных ситуациях. То есть, Тото Вольфф и «Мерседес » захотят, чтобы регламент не менялся как можно дольше. Ведь они вложили много денег и времени в этот проект и на старте, очевидно, получили преимущество. В том числе над своими клиентскими командами. И хотят воспользоваться ситуацией, это их прерогатива», – рассказал Ферстаппен-старший.

