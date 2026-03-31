«Феррари» планирует провести тесты на «Муджелло» и «Монце» в апреле

В «Феррари» собираются провести ряд тестов в апреле.

Команда «Феррари» запланировала несколько тестовых дней в рамках апрельского перерыва в «Формуле-1» из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Так, 1 и 2 апреля Скудерия проведет тесты болидов прошлых лет (TPC) на трассе «Муджелло». В них примут участие гонщики программы «Феррари» Антонио Джовинацци , Артур Леклер и Антонио Фуоко.

Хотя TPC подразумевает использование машин, которым как минимум два года, пилоты будут управлять прошлогодним SF-25 – поскольку из-за введения нового регламента данная техника больше не имеет ничего общего с действующим болидом.

Вторые тесты пройдут в рамках съемочного дня на трассе «Монца » – по слухам, сессия состоится 21 апреля. Здесь за руль сядут уже основные пилоты команды Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон .

