«Феррари» планирует провести тесты на «Муджелло» и «Монце» в апреле
Команда «Феррари» запланировала несколько тестовых дней в рамках апрельского перерыва в «Формуле-1» из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.
Так, 1 и 2 апреля Скудерия проведет тесты болидов прошлых лет (TPC) на трассе «Муджелло». В них примут участие гонщики программы «Феррари» Антонио Джовинацци, Артур Леклер и Антонио Фуоко.
Хотя TPC подразумевает использование машин, которым как минимум два года, пилоты будут управлять прошлогодним SF-25 – поскольку из-за введения нового регламента данная техника больше не имеет ничего общего с действующим болидом.
Вторые тесты пройдут в рамках съемочного дня на трассе «Монца» – по слухам, сессия состоится 21 апреля. Здесь за руль сядут уже основные пилоты команды Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
