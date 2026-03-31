Изак Аджар: «Настроение в «Ред Булл»? Не очень хорошее»

Аджар высказался о трудностях «Ред Булл» в Сузуке.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал 12-е место на Гран-при Японии .

«Гонка получилась очень длинной. Я провел хороший старт. На первом круге я боролся с Пьером [Гасли] так, как хотел.

На старт-финишной прямой у меня очень рана закончился заряд батареи, и пока я пытался восстановить энергию, каждый круг меня все обгоняли. Какое-то время у меня не было темпа, что не очень приятно.

Настроение в команде? Не очень хорошее. Но все сосредоточены на том, чтобы понять, что происходит. Надеюсь, следующая версия машины окажется лучше. Все», – сказал Аджар .

