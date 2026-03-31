Макс Ферстаппен отправился на тесты на «Нюрбургринге» после Гран-при Японии
Ферстаппена заметили на тестах на «Нюрбургринге».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проводит частные тесты за рулем «Мерседеса» GT3 на трассе «Нюрбургринг».
Кадры с нидерландцем за рулем машины команды «Винвард» появились сегодня в соцсетях.
В прошедшие выходные Ферстаппен финишировал 8-м на Гран-при Японии «Формулы-1».
Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)
Это всё, конечно, хорошо. Но ему бы сейчас сосредоточиться на Ф1, хоть она и выглядит убого.
Это всё, конечно, хорошо. Но ему бы сейчас сосредоточиться на Ф1, хоть она и выглядит убого.
А что ему на ней сосредотачиваться, непохоже что он филонить начал за рулем. Если машина едет, то результата нужного все равно не будет.
А что ему на ней сосредотачиваться, непохоже что он филонить начал за рулем. Если машина едет, то результата нужного все равно не будет.
Помогать команде с разработкой машины, работая на симуляторе. От Хаджара толку не будет
Макс поехал на тесты GT3, чтобы гоняться не разучиться. Ты же как гонщик растёшь-растёшь в своих навыках и скиллах, чтобы дойти до Ф1, где скорости выше и реакция совсем другая. А теперь с современным пилотированием можно действительно разучиться гоняться.
